Gaziantep FK maçı öncesi çirkin olay! Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı... Kulüp televizyonundan açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi şoke eden bir olaya maruz kaldı.

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI

Maçın oynanmasına kısa bir süre kala Kalyon Stadyumu'na ulaşmaya çalışan Sarı-Kırmızılı teknik heyeti taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığı duyuruldu.

KULÜP TELEVİZYONU AÇIKLADI

GS TV'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK SAYISI ARTTIRILDI

Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.

