Gaziantep FK maçı öncesi çirkin olay! Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı... Kulüp televizyonundan açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi şoke eden bir olaya maruz kaldı.
Maçın oynanmasına kısa bir süre kala Kalyon Stadyumu'na ulaşmaya çalışan Sarı-Kırmızılı teknik heyeti taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığı duyuruldu.
GS TV'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.