SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gaziantep FK maçı öncesi çirkin olay! Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı... Kulüp televizyonundan açıklama geldi

Gaziantep FK maçı öncesi çirkin olay! Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı... Kulüp televizyonundan açıklama geldi

02.09.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Gaizantep FK'ya konuk olan Galatasaray'da maçın oynanmasına kısa bir süre kala çirkin bir olay yaşandı. GSTV'den yapılan açıklamada Galatasaray teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığı duyuruldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi şoke eden bir olaya maruz kaldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:45 55'
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI

Screenshot_1

Maçın oynanmasına kısa bir süre kala Kalyon Stadyumu'na ulaşmaya çalışan Sarı-Kırmızılı teknik heyeti taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığı duyuruldu.

KULÜP TELEVİZYONU AÇIKLADI

Screenshot_2

GS TV'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK SAYISI ARTTIRILDI

ref_gaziantep_stad_02

Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir 4'te 0 yaptı! Belözoğlu herkesi şaşırttıBaşakşehir 4'te 0 yaptı! Belözoğlu herkesi şaşırttı
'Melissa Vargas'a nazar değmesin' diye simit dağıtıldı!'Melissa Vargas'a nazar değmesin' diye simit dağıtıldı!
Yıldız isme şok! Aylarca sahadan uzak kalacak...Yıldız isme şok! Aylarca sahadan uzak kalacak...
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK son dakika galatasaray saldırı Süper Lig fk süper li maçın yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.