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  4. Gaziantep'te 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep'te 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

10.04.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2011'de çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'ye ulaşmak için özel ekip kurdu.

7 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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kadın cinayeti Gaziantep

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