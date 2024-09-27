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Gaziantep'te çete üyeleri sokağa inip tehditler savurdu! Görüntüler olay oldu... '57 suç dosyası var' iddiası

27.09.2024 06:32
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Gaziantep'te sokak ortasında ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan çete üyelerinin görüntüsü gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde çete üyelerinin bir başka çeteyi tehdit ettiği görülürken; videodaki şahsın 57 suç dosyasının olduğu iddia edildi.

Gaziantep'te çete üyeleri sokağa inip tehditler savurdu! Görüntüler olay oldu... '57 suç dosyası var' iddiası

Gaziantep'te çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Ellerinde uzun namlulu silahlar olduğu görülen bir grup, sokağa çıktı. Söz konusu videoda çete üyelerinin bir başka çeteyi tehdit ettiği görüldü.

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BAŞKA BİR ÇETEYİ TEHDİT ETTİ

Sokak başında nöbet tuttukları görülen çete üyelerinden birinin "Hani sokağa çıkamıyorsunuz. Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı şey mi?" dediği görülüyor.

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'57 SUÇ DOSYASI VAR' İDDİASI

Tehdit videosunda yer alan kişinin ise 57 suç dosyasının olduğu iddia edildi.

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin tam olarak nerede ve hangi tarihte kaydedildiği ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çete
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