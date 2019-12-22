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Gaziantep'te domuz gribi alarmı! Açıklama geldi

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Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gaziantep'te domuz gribi alarmı! Açıklama geldi

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı şikayetleriyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlanılması üzerine hastane alarm durumuna geçti.

"H1N1 VİRÜSÜ LEHİNE KESİNLEŞEN BİR SONUÇ BULUNMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “52 yaşında S.İ isimli hasta öksürük ve solunum güçlüğü şikâyetiyle Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuru yapmıştır. Hastanın semptom ve klinik muayene bulgularına göre H1N1 enfeksiyonu olabileceği düşünülmüş, hastadan gerekli tetkikler istenmiş olup, H1N1 virüsü lehine kesinleşen bir sonuç bulunmamaktadır. Hasta tek kişilik hasta odasında gözetim altına alınarak antibiyotik ve antiviral tedaviye başlanmıştır. Hastanemiz acil servisi ve diğer servislerde sağlık hizmetini aksatacak bir durum söz konusu değildir” denildi.

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