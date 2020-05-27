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Gaziantep'te firik yapımına başlandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeşil buğday başaklarının ateşte kavrulmasıyla elde edilen firiğin yapımına başlandı.

Gaziantep'te firik yapımına başlandı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, buğday tarlalarında firik yapan üreticileri ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Altun, Orta Doğu'ya ihracı da yapılan firiğin ilçede makarnalık sert buğdaydan yapıldığını anlattı.

Hasan Altun, ilçede yaklaşık 4 bin dönüm alanda firik yapımına başlandığını dile getirerek, "Bir dönüm buğdaydan 350 kilogram firik yapan üreticiler, bu sezonda toplam 1400 ton firik elde etmeyi bekliyor. Firiğin çok lezzetli pilavı oluyor." dedi.

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Altun, yeşil buğday başaklarının saplarıyla birlikte traktöre takılan özel aletle biçildiğini, buğdayın suyunun çekilip kendi sapıyla hafif ateşte yakılabilecek kıvama gelmesi için bir gün güneşin altına serilerek bekletildiğini kaydederek, tarım işçilerinin küçük harmanlar şeklinde bir araya topladığı buğday başaklarını kontrollü şekilde yaktığını ifade etti.

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Bulunduğu yerde bir gün bekletilen firiğin biçerdöver aracılığıyla başaklarından ayrıldığını belirten Hasan Altun, ardından komisyonculara satıldığını dile getirdi.

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