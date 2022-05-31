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Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadına tekme atmıştı! Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Çocuk kaçırdığını duydum

31.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'i tekmelediği gerekçesiyle gözaltına alınan Şakir Çakır adliyeye sevk edilirken, ifadesi de ortaya çıktı. Çakır ifadesinde; Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtip pişman olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed’in tekmeli saldırıya uğradığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burkarken sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntü üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşlı kadının tekmeyle darp edilmesine ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler saldırganın Şakir Çakır olduğunu belirledi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, 25 Aralık Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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''ÇOCUK KAÇIRDIĞINI DUYDUM''

Polis merkezinden geniş çaplı güvenlik önlemleri altında çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi. Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Çakır'ın “Fuhşa teşvik” dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtilirken, ifadesi de ortaya çıktı. Söz konusu şüpheli, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını belirtti. Çakır pişman olduğunu da dile getirdi.

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(İHA/DHA)


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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep
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