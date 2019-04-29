Gaziantep'te taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler!

Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı.
VATANDAŞLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ
Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
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