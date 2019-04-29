Mynet Trend

Gaziantep'te taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler!

okan.akin okan.akin
HABER  | 29.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İstanbul Havalimanı rekor kırdı!İstanbul Havalimanı rekor kırdı!
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulunduKonya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziantep kız çocuk taciz istismar

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kırolukta artış olacak bu taciz söylentileriyle beraber bir deli kuyuya taş atar cahil takımı inanır adamı linç eder hiç akıllarına gelmez ya adam suçsuz sa
canım polis sen canından feragat et geceni gündüzüne kat arsızla hırsızla uğraş sonra sayın savcı serbest bıraksın adalet işte
tutuklama için ya hakım savcı yada siyasi çocuğunu taciz etmeli klasik Türk adaleti
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı rekor kırdı!

İstanbul Havalimanı rekor kırdı!

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Teknolojide Kadın Derneği, Bilişimde Kızlar Günü’nü kutladı, kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

Teknolojide Kadın Derneği, Bilişimde Kızlar Günü’nü kutladı, kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.