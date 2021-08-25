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Gaziantep Ticaret Borsası

25.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 - 160 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 160 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz-iç)Kg130,00160,00Antep fıstığı (kavrulmuş-iç)Kg 65,00135,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 61,00 80,00Biber salçasıKg 10,00 12,50Domates salçasıKg 10,00 10,00Nohut (natürel)Kg 5,00 5,00BuğdayKg 2,35 3,24

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
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Talip Kaya Eczanesi
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Sehitkamil
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