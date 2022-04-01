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Gaziantep Ticaret Borsası

01.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert buğdayın kilogramı 5,70 ila 6,25 lira arasında işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,0014,50Buğday (sert)Kg5,706,25Buğday (ekmeklik)Kg5,005,50Arpa (çakır)Kg5,285,30MısırKg5,035,18

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