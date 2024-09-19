İyilik akımına katılmak istedi! Bakkala girip rastgele bir müşterinin veresiye defterindeki borçlarını ödedi... "İnsanlık adına tebrik ediyorum"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde genç bir kadın rastgele bir bakkala girdi ve dükkan sahibinden veresiye defterini açmasını istedi. 'İyilik akımına katılmak istedim' notuyla paylaşılan gönderide genç kadın veresiye defterindeki bir müşterinin tüm borcunu ödedi. O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanlık adına tebrik ediyorum" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyilik dediğiniz gizli yapılır" yorumununda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte böyle güzel şeyler akım olsun" yorumunu yaptı.