Eğlenmek için bahçesini metal dedektörüyle aradı! Gördüklerine inanamadı... Bahçesinden insan kalıntıları çıktı: "Korkunç bir şeyle karşılaştım"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kişi Reddit'te, evinin bahçesinde Orta Çağ'a ait madeni paralar bulmak ümidiyle metal dedektörüyle arama başlattığını anlattı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi. Çünkü cihazı kendi arka bahçesinde kullanmaya karar verdiğinde insan kalıntıları bulduğunu iddia etti ve polisi aradı.

CİNAYET Mİ, MEZARLIK MI?

Polisin olay yerine gelmesinden sonra durumun bir cinayet şüphesine dönüştüğünü söyleyen adam, "Yerel polis ve dedektifler burada. Adli tıp ofisini dahil eden eyalet polisini aradım. İnsan kemiği parçası , tabanca ve beton levha buldum. Benden, eşimden ve ailemden DNA örneği aldılar. Altı kemikten beşinin insan olduğu doğrulandı. Aynı kişiye ait olup olmadıklarını görmek için tüm kemikleri test ediyorlar" dedi.

Evinin 1890'da inşa edildiğini söyleyen adam arazinin daha öncesinde ne amaçla kullanıldığını bilmediğini dile getirerek polislerin cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşmakla birlikte arazinin bir mezarlık olabileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Olayın sosyal medyadan paylaşılmasından sonra gönderi yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatınızın en büyük keşfi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım polisler tüm olayı hiçbir karanlık nokta kalmadan çözebilirler" yorumunu yaptı.