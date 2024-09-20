Türkiye'de havalimanından paylaştı! Türkiye'yi estetik ülkesi olarak tanımladı... "Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum"

Türkiye'ye gelen bir turist estetik ülkesi olarak tanımladığı Türkiye'de havalimanından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Turist paylaşımında, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Herkesin vücudunun bir bölümünü değiştirmeye geldiği yer. Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Turistin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En azından kötü bir şey dememiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının haklı olduğunu düşünen bir ben miyim?" yorumunu yaptı.