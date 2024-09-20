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  4. Türkiye'de havalimanından paylaştı! Türkiye'yi estetik ülkesi olarak tanımladı... "Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum"

Türkiye'de havalimanından paylaştı! Türkiye'yi estetik ülkesi olarak tanımladı... "Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum"

20.09.2024 11:07
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 11:07
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yarattı. Türkiye'yi estetik ülkesi olarak tanımlayan kadın havalimanından yaptığı paylaşımında, "Herkesin vücudunun bir bölümünü değiştirmeye geldiği yer" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen bir turist estetik ülkesi olarak tanımladığı Türkiye'de havalimanından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Turist paylaşımında, "Türkiye'ye hoş geldiniz. Herkesin vücudunun bir bölümünü değiştirmeye geldiği yer. Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Turistin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En azından kötü bir şey dememiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının haklı olduğunu düşünen bir ben miyim?" yorumunu yaptı.

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estetik
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