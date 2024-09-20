Komşular lüks arabasının motor sesinden rahatsız oldu! Çareyi çalıştırmadan iterek garajında çıkartmakta buldu... "Derdin de böylesi"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıları şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir adam komşularının bir kağıda, "Kırmızı Ferrari aracınız çok ses yapıyor. Uyuyamıyoruz. Komşular" notunu ekleyerek duvara astı. Bunun üzerine aracı çalıştırmadan iterek garajdan çıkartan adam o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımına, "Her sabah bu adam binanın garajında komşular kızmasın diye arabasını çalıştırmak yerine itekliyor" notu eklendi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Derdin de böylesi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Net bir şekilde kurgu" yorumunu yaptı.