Tanımadığı erkeklerin yanına gidip fotoğraf çektirdi! Tepkiler gecikmedi: "Bu resmen taciz

Sosyal medyada paylaşım yapan genç bir kadın, tanımadığı erkeklerin yanında gidere cep telefonuyla fotoğraf çekmeye başladı. Bazı erkekler durumundan rahatsızlık duyarken bazıları ise poz vermeyi tercih etti.

Büyük bir çoğunluğunun yüzünde ise şaşkınlık ifadesi vardı. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen taciz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne saçmalık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sondaki iyiymiş" yorumunda bulundu.