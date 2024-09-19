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  4. Tanımadığı erkeklerin yanına gidip fotoğraf çektirdi! Tepkiler gecikmedi: "Bu resmen taciz

Tanımadığı erkeklerin yanına gidip fotoğraf çektirdi! Tepkiler gecikmedi: "Bu resmen taciz

19.09.2024 07:37
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 07:37
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Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın adeta bir sosyal deneye imza attı. Genç kadın sokakta rastgele tanımadığı erkeklerin yanına giderek selfie çektirmeye başladı. Durumu anlayamayan erkekler ise birbirinden komik tepkiler verdi. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medyada paylaşım yapan genç bir kadın, tanımadığı erkeklerin yanında gidere cep telefonuyla fotoğraf çekmeye başladı. Bazı erkekler durumundan rahatsızlık duyarken bazıları ise poz vermeyi tercih etti.

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Büyük bir çoğunluğunun yüzünde ise şaşkınlık ifadesi vardı. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen taciz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne saçmalık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sondaki iyiymiş" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya selfie
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