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  4. Korku dolu anlar! Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı... Belinden kavrayıp saatlerce ısırdı... "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Korku dolu anlar! Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı... Belinden kavrayıp saatlerce ısırdı... "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 07:52
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Tayland'ta 64 yaşındaki Arrom Arunroj isimli bir kadın evinin mutfağında 4 metrelik yılanın saldırısına uğradı. Açık havada bulunan mutfağında bulaşık yıkarken yılan kadının bacaklarından yukarıya doğru hareket ederek belini kavradı. Yılanın vücudunda dolaşmaya başlaması üzerine büyük bir panik yaşayan Arunroj hareketsiz kalarak yerde yığıldı ve yaklaşık 4 saat yardım bekledi.

Korku dolu anlar! Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı... Belinden kavrayıp saatlerce ısırdı... "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'daki evinde iki çocuk annesi 64 yaşındaki Arrom Arunroj isimli kadın 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Mutfağınd bulaşık yıkadığı sırada dev yılanın saldırması üzerine korku dolu anlar yaşayan kadın çaresizce mutfak zeminine çökerken pitonun her dakika daha çok sıktığı görüldü.

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Yardım çığlıklarının komşusu tarafından duyulması üzerine yetkililer olay yerine geldi. yardım ulaşana kadar Arunroj, dört saattir pitonun pençesinden kurtulmaya çalışıyordu. Arunroj yeel bir hastaneye tedavi için kaldırıldı.

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Yaşadığı kabus dolu anları anlatan Arunroj, "Yılan beni ısırana kadar onu fark etmedim. Aşağı baktığımda bacağımın etrafına dolandığını gördüm. Pitonun beni öldüreceğinden korktum, bu yüzden yoldan geçen biri duyana kadar tüm gücümle bağırdım. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım.Yılan beni bırakmıyordu. Eminim ki ölmemi bekliyordu, böylece beni yiyebilirdi. Bu yüzden sadece dua ettim ve hayatta kalmak için elimden geleni yaptım" dedi.

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Tayland yılan
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