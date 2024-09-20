Kimse anlam veremedi! Tren istasyonunda 'Sen katil bir robotsun' diyerek yaşlı adama saldırdı... Kulağını ısırıp koparttı

MYNET|DIŞ HABERLER Portland'daki Cleveland Avenue MAX istasyonunda yaşanan bir olay ülke basınında manşetlerdeki yerini aldı. 27 yaşındaki Koryn Kraemer isimli bir adam, 78 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adama tren istasyonunda saldırdı. OregonLive'a göre hem savunma hem de savcılık, korkunç şiddeti Kraemer'in şu anda tedavi gördüğü şizofreniye bağladı.

ALKOL, UYUŞTURUCU MADDE

Kramer adama yaklaştığında alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu söyleyerek adamı ısırdığını itiraf etti. Polisler olay yerine geldiğinde Kraemer, adamın kulağını kopartmıştı ve yüzündeki deriyi kafatasını açığa çıkaracak şekilde ortaya çıkmıştı. Belgelere göre, kurbanın etini raylara tükürdü ve polise onu 'robottan ayırarak hayatını kurtardığını iddia etti.

KATU'ya göre, mağdur hastaneye kaldırıldı ve durumu stabildi ancak daha sonrasında hayatını kaybetti. Mahkeme kayıtları, Kraemer'in tutuklanmasının ardından yargılanmaya uygun olmadığı sonucuna varıldığını gösteriyor. Mahkeme duruşmasında, şizofreniyi tedavi etmek için hastaneye yatırıldı.