Havada kabus dolu anlar! Uçuş sırasında yolcuların ağzından ve kulaklarından bir anda kan gelmeye başladı... Panik dakikaları yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Utah'tan Portland aktarmalı olarak Oregon'a sefer düzenleyen bir yolcu uçağında korkunç anlar yaşandı. Aniden yaşanan bir sorun nedeniyle yolcuların ağzından ve kulaklarından kan gelmeye başladı. Pilot uçuşun bitimine kısa bir süre kala Salt Lake Uluslararası Havaalanı'na geri dönme kararı aldı.

Uçakta yaşadıkları anları anlatan ve uçaktaki insanların bir sorun olduğunu fark etmelerinin çok uzun sürmediğini dile getiren Caryn Allen, "Kocama baktım, iki eliyle kulaklarını kapatmıştı ve öne doğru eğilmişti. Arkamdaki koridorun diğer tarafına baktım ve burnu açıkça kanayan bir beyefendi gördüm ve insanlar ona yardım etmeye çalışıyordu" dedi.