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Havada kabus dolu anlar! Uçuş sırasında yolcuların ağzından ve kulaklarından bir anda kan gelmeye başladı... Panik dakikaları yaşandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 14:44
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Utah'tan Oregon'a hareket eden bir yolcu uçağında kabus dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında basınç sorunu yaşanınca yolcuların ağzı ve kulaklarından kan gelmeye başladı. Pilot, uçuşa kısa bir süre kala geri dönme kararı aldı.

Havada kabus dolu anlar! Uçuş sırasında yolcuların ağzından ve kulaklarından bir anda kan gelmeye başladı... Panik dakikaları yaşandı

MYNET|DIŞ HABERLER Utah'tan Portland aktarmalı olarak Oregon'a sefer düzenleyen bir yolcu uçağında korkunç anlar yaşandı. Aniden yaşanan bir sorun nedeniyle yolcuların ağzından ve kulaklarından kan gelmeye başladı. Pilot uçuşun bitimine kısa bir süre kala Salt Lake Uluslararası Havaalanı'na geri dönme kararı aldı.

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Uçakta yaşadıkları anları anlatan ve uçaktaki insanların bir sorun olduğunu fark etmelerinin çok uzun sürmediğini dile getiren Caryn Allen, "Kocama baktım, iki eliyle kulaklarını kapatmıştı ve öne doğru eğilmişti. Arkamdaki koridorun diğer tarafına baktım ve burnu açıkça kanayan bir beyefendi gördüm ve insanlar ona yardım etmeye çalışıyordu" dedi.

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