Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi... Köpek balığı adamın bacağından bir parça et koparttı: Dehşet karaya çıkınca anlaşıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın Puerto Castilla kentinde deniz salyangozu toplamak için dalış yapan 33 yaşındaki Fernando Mendoza Ocampo isimli bir adam köpek balığının saldırısına uğradı. Görgü tanıkları köpek balığının 1.9 metreden daha fazla olduğunu söyledi.

Ocampo'nun yardım çığlıklarına sahildekiler müdahale etti ve adamı karaya çekmeyi başardı. Ocampo, Trujillo'daki Salvador Paredes Hastanesi'ne nakledildi ve burada hala tıbbi müdahale görüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinden Paramedik Jose Miranda olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Olay yerine vardığımızda sol bacağında büyük bir köpek balığı ısırığı olan bir kişi bulduk. Daha sonra onu bandajlayıp Salvador Paredes Hastanesi'ne götürdük. Denizde dalıyordu, deniz salyangozu arıyordu ve hayvanın saldırısına uğradı. Dalış yaptığı sırada aniden bacağında bir sıcaklık hissettiğini anlattı. Arkasını döndüğünde köpekbalığını gördü. Bu münferit bir vaka, köpekbalıklarının buraya beslenmek için geldiğini söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.