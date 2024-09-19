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  4. Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi... Köpek balığı adamın bacağından bir parça et koparttı: Dehşet karaya çıkınca anlaşıldı

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi... Köpek balığı adamın bacağından bir parça et koparttı: Dehşet karaya çıkınca anlaşıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 08:09
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33 yaşındaki Fernando Mendoza Ocampo, Honduras'ın Puerto Castilla kentinde deniz salyangozu toplarken köpek balığının saldırısına uğradı. Yerel bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntülerde adamın acı içinde çığlık attığı görülürken karaya çıkartıldığında ise bacağından bir parça etin kopmuş olduğu görüldü. Ocampo acilen hastaneye kaldırıldı.

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi... Köpek balığı adamın bacağından bir parça et koparttı: Dehşet karaya çıkınca anlaşıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Honduras'ın Puerto Castilla kentinde deniz salyangozu toplamak için dalış yapan 33 yaşındaki Fernando Mendoza Ocampo isimli bir adam köpek balığının saldırısına uğradı. Görgü tanıkları köpek balığının 1.9 metreden daha fazla olduğunu söyledi.

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Ocampo'nun yardım çığlıklarına sahildekiler müdahale etti ve adamı karaya çekmeyi başardı. Ocampo, Trujillo'daki Salvador Paredes Hastanesi'ne nakledildi ve burada hala tıbbi müdahale görüyor.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinden Paramedik Jose Miranda olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Olay yerine vardığımızda sol bacağında büyük bir köpek balığı ısırığı olan bir kişi bulduk. Daha sonra onu bandajlayıp Salvador Paredes Hastanesi'ne götürdük. Denizde dalıyordu, deniz salyangozu arıyordu ve hayvanın saldırısına uğradı. Dalış yaptığı sırada aniden bacağında bir sıcaklık hissettiğini anlattı. Arkasını döndüğünde köpekbalığını gördü. Bu münferit bir vaka, köpekbalıklarının buraya beslenmek için geldiğini söyleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Honduras köpek balığı
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