Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bir gören bir daha baktı! Estetik operasyonların sonrasında bambaşka birine dönüştü... "Kendine ne yapmışsın?"

Bir gören bir daha baktı! Estetik operasyonların sonrasında bambaşka birine dönüştü... "Kendine ne yapmışsın?"

20.09.2024 14:49
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Lübnan'daki saldırıların ardından Türkiye harekete geçiyor! Bakan Fidan duyurdu... Yakında kurulacak

Lübnan'daki saldırıların ardından Türkiye harekete geçiyor! Bakan Fidan duyurdu... Yakında kurulacak

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

Narin Güran kaybolmadan 3 gün önce ağabey Baran Güran'ın yaptığı paylaşım ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde bir kadının esterik operasyonların sonrasında bambaşka bir kişiye dönüştüğü görüldü. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir değişim videosu bir görene bir daha baktırdı. Görüntülerde tüm yüzüne uygulanan estetik müdahalelerin sonrasında bir de BBL yaptıran kadının önceki halinden eser kalmadı. Sosyal medya kadının değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken o anları yorum yağmuruna tuttu.

129

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendine ne yapmışsın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne gördüm böyle?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Estetiğin fazlası zarar yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Cani anne hamileliğini herkesten gizledi! Doğurup doğurup evlerinin bahçesine gömdü

Cani anne hamileliğini herkesten gizledi! Doğurup doğurup evlerinin bahçesine gömdü

 Az pişmiş balık yedi: 4 uzvunu kaybetti...

Az pişmiş balık yedi: 4 uzvunu kaybetti...

 Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

 Şelaleye atladı! Bir anda ortadan kayboldu

Şelaleye atladı! Bir anda ortadan kayboldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
estetik
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum

Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum

Komşuları arabasının sesinden rahatsız oldu

Komşuları arabasının sesinden rahatsız oldu

5 milyonluk arabayı çizdin!

5 milyonluk arabayı çizdin!

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.