Bir gören bir daha baktı! Estetik operasyonların sonrasında bambaşka birine dönüştü... "Kendine ne yapmışsın?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir değişim videosu bir görene bir daha baktırdı. Görüntülerde tüm yüzüne uygulanan estetik müdahalelerin sonrasında bir de BBL yaptıran kadının önceki halinden eser kalmadı. Sosyal medya kadının değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken o anları yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendine ne yapmışsın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne gördüm böyle?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Estetiğin fazlası zarar yorumunu ekledi.