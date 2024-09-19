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  4. Annesini öldüren 14 yaşındaki genç kızın soğukkanlılığı tüyler ürpertti! Önce 3 el silah sesi duyuldu... Sonra üvey babasına mesajlaşmaya başladı

Annesini öldüren 14 yaşındaki genç kızın soğukkanlılığı tüyler ürpertti! Önce 3 el silah sesi duyuldu... Sonra üvey babasına mesajlaşmaya başladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 15:19
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki Carly Gregg isimli genç bir kız, annesini öldürdükten sonra soğukkanlılıkla üvey babasıyla mesajlaştı. Evin mutfağında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kızın yatak odasına doğru gittikten sonra 3 el silah sesi duyuldu. Gregg daha sonrasında cep telefonuyla uğraşmaya başladı.

Annesini öldüren 14 yaşındaki genç kızın soğukkanlılığı tüyler ürpertti! Önce 3 el silah sesi duyuldu... Sonra üvey babasına mesajlaşmaya başladı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki Carly Gregg, annesini öldürdükten sonra büyük bir soğukkanlılıkla evinin içinde dolaşmaya başladı. Evin içinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, gencin arkasında bir şeyler sakladığı ve üç el silah sesi ile annesinin çığlıkları duyulmadan hemen önce yatak odasına doğru yürüdüğü anlar yer alıyordu.

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Gregg'in annesi, 40 yaşındaki matematik öğretmeni Ashley Smylie yüzünden vurularak öldürüldü. Law and Crime'ın haberine göre, savcılar Gregg'in daha sonra üvey babası Heath'i eve çekmek için annesinin telefonunu kullanarak ona mesaj attığını iddia etti. 14 yaşındaki çocuğun annesinin ağzından üvey babasına, "Ne zaman eve geleceksin tatlım?" mesajını attığı ifade edildi.

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ÜVEY BABASINI DA VURMAK İSTEDİ

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Mahkeme kayıtlarında ayrıca Heath'in eve gelmesinden sonra Gregg'in onu omzundan vurarak yaraladığını söyledi. Heath'in Gregg'e tekrar ateş etmeden önce silahı elinden aldığı ve bunun üzerine Gregg'in olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Cinayet, cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlamalarıyla yargılanan Gregg'in, suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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