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  4. Titan denizaltısının davası devam ediyor! Yeni görüntüler, ifadeler... 'Risklerin farkındaydık' diyen çalışan anlatırken gözyaşlarını tutamadı: 6 gün önce de arızalanmış

Titan denizaltısının davası devam ediyor! Yeni görüntüler, ifadeler... 'Risklerin farkındaydık' diyen çalışan anlatırken gözyaşlarını tutamadı: 6 gün önce de arızalanmış

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 08:28
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Atlantik Okyanusu’nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı 18 Haziran tarihinde kaybolmuştu. Denizaltının içinde bulunan 5 yolcuyla birlikte patladığı ifade edilmişti. Titan denizaltısına ilişkin 2 haftalık dava sürecinde ilk hafta tamamlanmak üzere. OceanGate şirketinin çalışanlarının ifadeleri ve denizaltının yeni görüntüleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

MYNET|DIŞ HABERLER Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu, Titanic'in enkazını görmek için 4 kilometre derinliğe kadar giden ve beş yolcunun da ölümüne yol açan kazayla ilgili devam eden kamuoyu duruşmasının bir parçası olarak Titan denizaltısının hiç görülmemiş görüntüleri yayınlandı. Görüntülerle birlikte davada şirket çalışanlarının da ifadelerine yer verildi.

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Görüntülerde denizaltının kuyruk kısmının bir parçasının kuma saplandığı ve uzaktan kumandalı kamerayla 3 bin 775 metreden daha derinde olduğu ifade edildi. Davada yapılan araştırmalar sonucunda Titan'ın seferinden öncesindeki yıllarda 100'den fazla sorun kaydedildiği, geminin 2021'de 70, 2022'de ise 48 ekipman sorunu yaşadığı ifade edildi.

OceanGate görev uzmanı, Renata Rojas, Güney Carolina'nın Kuzey Charleston kentindeki ABD Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu'nun karşısına çıkarak sorulara cevap verdi. Fırlatma günü mürettebata yardım etme rolünü ve riskleri herkesin farkında olduğunu gözyaşları içinde anlatan Rojas, "Bu hiçbir zaman Disney oyuncağı olarak satılmadı. Bu bir keşif gezisiydi. Beş kişinin yolculuklarını dört gözle beklediğini, heyecanlı olduklarını gördüm" dedi.

Titanik'in kalıntılarını görme arzusunun kendisini OceanGate'e yöneldiğini söyleyen Rojas, "İki test dalışında yer aldım. Yaptığım şeyin çok riskli olduğunu biliyordum. Operasyondan dolayı hiçbir zaman kendimi güvende hissetmedim" ifadelerini kullandı.

2023'te Titan'ın 87. dalışında görev alan deniz bilimci ve mürettebat üyesi Steven Ross , denizaltının fırlatmadan 6 gün öncesinde arızalandığını söyledi. Ross, ABD Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu'na yaptığı açıklamada OceanGate'in merhum kurucu ortağı Stockton Rush'ın pilotluk yaptığı dalış için, "Rush arka bölmeye çarptı, diğer yolcular yuvarlandı, ben arka bölmenin üzerinde ayakta kaldım, bir yolcu baş aşağı asılıydı, diğer ikisi pruva uç kapağına sıkışmayı başardı" dedi.

Eski çalışan, 12 Haziran'da gerçekleşen ve ölümcül dalıştan altı gün önce ve Titanik sahasından yaklaşık 740 kilometre uzakta gerçekleşen başarısız dalışın ardından Titan'ın gövdesinde herhangi bir hasar olup olmadığının incelenip incelenmediğini bilmediğini de sözlerine ekledi. Titan denizaltısının 2021, 2022 veya 2023 yıllarında ABD Sahil Güvenlik tarafından denetlenmediğini bildiğini itiraf etti.

Anahtar Kelimeler:
titan
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