Titan denizaltısının davası devam ediyor! Yeni görüntüler, ifadeler... 'Risklerin farkındaydık' diyen çalışan anlatırken gözyaşlarını tutamadı: 6 gün önce de arızalanmış

MYNET|DIŞ HABERLER Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu, Titanic'in enkazını görmek için 4 kilometre derinliğe kadar giden ve beş yolcunun da ölümüne yol açan kazayla ilgili devam eden kamuoyu duruşmasının bir parçası olarak Titan denizaltısının hiç görülmemiş görüntüleri yayınlandı. Görüntülerle birlikte davada şirket çalışanlarının da ifadelerine yer verildi.