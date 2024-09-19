Rüzgarda kapısının kapanmaması için stoper olarak kullanıyordu! Değersiz zannettiği taşın değeri 1 milyon Euro (38 milyon TL)

MYNET|DIŞ HABERLER Romanya'nın Cloti köyünde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın Buzau Nehri'nden bir taş bularak evine getirdi. Evinde bu taşı onlarca yıl boyunca kapı stoperi olarak kullanan kadın, taşın gerçek değerinden habersizdi.

El Pais'in haberine göre, yaşlı kadının 1991 yılında vefat etmesinden sonra akrabaları taşın değerli olabileceğinden şüphelenerek bunu araştırmaya karar verdi. Taşın 38 milyon ila 70 milyon yıl öncesine ait bir kehribar olduğu ortaya çıktı.

Buçao İl Müzesi müdürü Daniel Costace, El Pais'e "Bu keşif hem bilimsel hem de müze düzeyinde büyük önem taşıyor" dedi.