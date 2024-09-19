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Rüzgarda kapısının kapanmaması için stoper olarak kullanıyordu! Değersiz zannettiği taşın değeri 1 milyon Euro (38 milyon TL)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 14:00
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Romanya'nın Cloti köyünde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın rüzgardan kapının kapanmaması için dereden bulduğu bir taşı evine getirdi. Yıllarca taşı evinde kullanan kadın değersiz olduğunu zannediyordu ama taşın gerçek değerinin 1 milyon Euro (yaklaşık 38 milyon TL) olduğu ortaya çıktı. Kadının bulduğu taşın dünyanın en büyük bozulmamış kehribar bloklarından biri olduğu ifade edildi.

Rüzgarda kapısının kapanmaması için stoper olarak kullanıyordu! Değersiz zannettiği taşın değeri 1 milyon Euro (38 milyon TL)

MYNET|DIŞ HABERLER Romanya'nın Cloti köyünde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın Buzau Nehri'nden bir taş bularak evine getirdi. Evinde bu taşı onlarca yıl boyunca kapı stoperi olarak kullanan kadın, taşın gerçek değerinden habersizdi.

El Pais'in haberine göre, yaşlı kadının 1991 yılında vefat etmesinden sonra akrabaları taşın değerli olabileceğinden şüphelenerek bunu araştırmaya karar verdi. Taşın 38 milyon ila 70 milyon yıl öncesine ait bir kehribar olduğu ortaya çıktı.

Buçao İl Müzesi müdürü Daniel Costace, El Pais'e "Bu keşif hem bilimsel hem de müze düzeyinde büyük önem taşıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kehribar Romanya
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