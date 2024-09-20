Kızının her dışarı çıktığında endişelendiği dile getiren baba başına güvenlik kamerası yerleştirdi.... "Onu daha yakından izliyorum"

Pakistanlı bir adamın her dışarı çıktığında kızı için endişelendiğini dile getirerek ona göz kulak olabilmek için kafasına bir kamera yerleştirmesini istedi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görüntü kısa sürede gündem yarattı.

Babasının isteğiyle her dışarı çıktığında başına güvenlik kamerası yerleştirdiğini ifade eden genç kız, güvenlik kamerası takma fikrinin Karaçi'de genç bir kadının ölümünden sonra ortaya çıktığını söyledi. Babası ise güvenlik kamerası sayesinde kızını daha yakından izleyebildiğini ve içinin rahat ettiğini söyledi.