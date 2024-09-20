Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kızının her dışarı çıktığında endişelendiği dile getiren baba başına güvenlik kamerası yerleştirdi.... "Onu daha yakından izliyorum"

Kızının her dışarı çıktığında endişelendiği dile getiren baba başına güvenlik kamerası yerleştirdi.... "Onu daha yakından izliyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistanlı bir baba kızının her dışarı çıktığında onun güvenliğinden endişe ettiğini dile getirerek başına güvenlik kamerası yerleştirdi. İsmi açıklanmayan kız babasının isteği üzerine dışarı çıkarken başörtüsünün üzerine bir de güvenlik kamerası takıyor.

Kızının her dışarı çıktığında endişelendiği dile getiren baba başına güvenlik kamerası yerleştirdi.... "Onu daha yakından izliyorum"

Pakistanlı bir adamın her dışarı çıktığında kızı için endişelendiğini dile getirerek ona göz kulak olabilmek için kafasına bir kamera yerleştirmesini istedi. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görüntü kısa sürede gündem yarattı.

12

Babasının isteğiyle her dışarı çıktığında başına güvenlik kamerası yerleştirdiğini ifade eden genç kız, güvenlik kamerası takma fikrinin Karaçi'de genç bir kadının ölümünden sonra ortaya çıktığını söyledi. Babası ise güvenlik kamerası sayesinde kızını daha yakından izleyebildiğini ve içinin rahat ettiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

 Pencere önü performansını herkes izledi! Sosyal medyada çok konuşuldu

Pencere önü performansını herkes izledi! Sosyal medyada çok konuşuldu

 Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

Birliktelik yaşamak istemedi! Cinsel organına...

 Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Beden eğitimi öğretmeni 17 yaşındaki öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

 Hapishaneyi aşk yuvaları yapmışlar! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkı ifşalandı

Hapishaneyi aşk yuvaları yapmışlar! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkı ifşalandı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Pakistan kamera güvenlik
En Çok Okunan Trend Haberler
Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

Başında olmadan dışarı çıkamıyor! Babasının fikri

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Anlatırken gözyaşlarını tutamadı! 6 gün önce de arızalanmış

Anlatırken gözyaşlarını tutamadı! 6 gün önce de arızalanmış

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

Yaşlı adamın kulağını ısırp koparttı! 'Sen katil bir robotsun'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.