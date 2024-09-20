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Sokak ortasında kadınlar kavga etti! Dakikalar sonra çevredekiler araya girerek ayırmayı başardı... "İkinizde durun"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 13:41
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Birleşik Krallık'ın Waterstones bölgesinde iki kadın sokak ortasında şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kavganın nedenine ilişkin olarak kesin bir bilgi paylaşılmadı. Çevredekiler kadınların dakikalarca süren kavgasını ayırmak için araya girmek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Sokak ortasında kadınlar kavga etti! Dakikalar sonra çevredekiler araya girerek ayırmayı başardı... "İkinizde durun"

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Waterstones bölgesinde iki kadın sokak ortasında kavga etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir kadının diğerini saçından tutup yere sürüklediği görüldü. Kadınlar birbirlerinin üzerine atlayarak aksiyon filmlerini aratmayan bir kavgaya imza attı. Çevredekiler olayı yatıştırmak için "İkinizde durun" diyerek araya girmeye çalıştı.

İki kadın arasındaki kavga dakikalarca devam etti ve sonunda çevredeki iki kişi kadınları ayırmayı başardı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık kavga
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