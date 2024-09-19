Sosyal medyayı sallayan park yeri kavgası! 'Ben orada beklerken sen giremezsin' diye anlatılınca umursamadı: "İlk ben kaptım"

Sosyal medyadan paylaşılan bir park kavgası kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir adam diğer aracın park yerinden çıkmasını beklediğini ve o sırada başka bir kişinin kendisinin beklediği park yerine girmesi üzerine sinirlendi. Onun beklediği park yerine aracını koyan kadına, "Beklememe rağmen sen oraya geliyorsun. Hanımefendi rahat çıksın diye ben beklerken sen giremezsin" dedi.

Genç kadın ise adamın söylediklerini umursamadan, "Girseydin, ilk ben kaptım" cevabını verdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok sinir bozucu" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çıldırırsın hareketlere bak" yorumunu yaptı.