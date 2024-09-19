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  4. Sosyal medyayı sallayan park yeri kavgası! 'Ben orada beklerken sen giremezsin' diye anlatılınca umursamadı: "İlk ben kaptım"

Sosyal medyayı sallayan park yeri kavgası! 'Ben orada beklerken sen giremezsin' diye anlatılınca umursamadı: "İlk ben kaptım"

19.09.2024 15:57
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 15:57
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Sosyal medyadan paylaşılan bir park kavgasına ait görüntüler kısa sürede gündem yarattı. Aracın çıkmasını beklediğini ve park yerinin kendi hakkı olduğunu savunan adama genç kadın, "Girseydin ilk ben kaptım" cevabını verdi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir park kavgası kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir adam diğer aracın park yerinden çıkmasını beklediğini ve o sırada başka bir kişinin kendisinin beklediği park yerine girmesi üzerine sinirlendi. Onun beklediği park yerine aracını koyan kadına, "Beklememe rağmen sen oraya geliyorsun. Hanımefendi rahat çıksın diye ben beklerken sen giremezsin" dedi.

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Genç kadın ise adamın söylediklerini umursamadan, "Girseydin, ilk ben kaptım" cevabını verdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok sinir bozucu" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çıldırırsın hareketlere bak" yorumunu yaptı.

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