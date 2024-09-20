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  4. Avustralya’dan Türkiye'ye tatil için gelmişlerdi! Dişlerini yaptırıp geri gittiler: Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Avustralya’dan Türkiye'ye tatil için gelmişlerdi! Dişlerini yaptırıp geri gittiler: Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 07:46
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme yerleşti. Avustralya’dan Türkiye'ye tatil için gelen bir kişi gelmişken diş hekimine gitti. Türkiye'de iki kişi diş tedavisini yaptırdıklarını dile getiren kadın, "Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödedik" dedi.

Avustralya’dan Türkiye'ye tatil için gelmişlerdi! Dişlerini yaptırıp geri gittiler: Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Avustralya'da yaşayan bir gurbetçi Türkiye'ye tatil için geldiklerini ve gelmişken de diş tedavisini yaptırdıklarını anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ancak paylaşımında genç kadın Türkiye'de iki kişinin tüm tedavi ücretine ödedikleri toplam paranın 3 katını Avustralya’da tek bir işlem için istediklerini dile getirdi. Dişlerinden tedavi olan kadın paylaşımında, "Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödedik. Avustralya’da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Avustralya’yı bilmiyorum ama Avrupa’da sağlık pahalı hatta Amerikada ütopik." yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye zaten yurt dışından gelenlere veya turistlere çok güzel" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Diş hekimi
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