Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyayı salladı! 2671 yılından geldiğini söyledi: 'Kesin tarihi biliyorum'

Zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyayı salladı! 2671 yılından geldiğini söyledi: 'Kesin tarihi biliyorum'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan Eno Alaric isimli bir sosyal medya kullanıcısı, bu yılın sonundan önce uzaylılarla temasın kesin tarihi de dahil olmak üzere birçok kehanette bulundu. 2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyayı salladı! 2671 yılından geldiğini söyledi: 'Kesin tarihi biliyorum'

Kendini 2671 yılından gelen zaman yolcusu olarak tanıtan bir kişi, uzaylıların insanlarla temas kuracağı kesin tarihi bildiğini iddia edince sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. TikTok'ta 'radianttimetraveller' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alaric, kehanetleri sayesinde 900 bin takipçiye ulaştı.

1

Sözde zaman yolcusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "23 Eylül: İlk doğrulanmış uzaylı sinyali uzak bir güneş sisteminden geldi. Yakında Dünya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorlar. 12 Kasım: Antarktika'da gömülü bir uzaylı eseri bulundu, gizemli bir hastalık içeriyordu. Bu hastalık çok bulaşıcıydı ve hızla dünyaya yayılıyordu, tedavisi yoktu. 17 Kasım: Bir anda beliren bir meteor yağmuru gökyüzünde parlayan bir desen bırakır. Daha sonra yeni hayvan türleri yaratır ve Dünya'ya esasen bir hayvan güncellemesi sağlar." ifadelerini kullandı.

1234i

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sözde zaman yolcusunu yorumlarda eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olamaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten eğlenmek için okudum" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

Annesini öldürüp üvey babasıyla mesajlaştı! Saniye saniye güvenlik kamerasında

 Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

 Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

Barışma teklifini reddetti! Cinsel organına havai fişek bağlayıp patlattı

 Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

Evinin mutfağında 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı! Belinden kavradı

 İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Narin kaybolduktan 4 gün sonra çekildi! Abinin sözleri...

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum

Buraya neden geldiğimi tahmin etmenizi istiyorum

Komşuları arabasının sesinden rahatsız oldu

Komşuları arabasının sesinden rahatsız oldu

5 milyonluk arabayı çizdin!

5 milyonluk arabayı çizdin!

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.