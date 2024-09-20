Zaman yolcusunun kehanetleri sosyal medyayı salladı! 2671 yılından geldiğini söyledi: 'Kesin tarihi biliyorum'

Kendini 2671 yılından gelen zaman yolcusu olarak tanıtan bir kişi, uzaylıların insanlarla temas kuracağı kesin tarihi bildiğini iddia edince sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. TikTok'ta 'radianttimetraveller' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Alaric, kehanetleri sayesinde 900 bin takipçiye ulaştı.

Sözde zaman yolcusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "23 Eylül: İlk doğrulanmış uzaylı sinyali uzak bir güneş sisteminden geldi. Yakında Dünya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorlar. 12 Kasım: Antarktika'da gömülü bir uzaylı eseri bulundu, gizemli bir hastalık içeriyordu. Bu hastalık çok bulaşıcıydı ve hızla dünyaya yayılıyordu, tedavisi yoktu. 17 Kasım: Bir anda beliren bir meteor yağmuru gökyüzünde parlayan bir desen bırakır. Daha sonra yeni hayvan türleri yaratır ve Dünya'ya esasen bir hayvan güncellemesi sağlar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sözde zaman yolcusunu yorumlarda eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olamaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten eğlenmek için okudum" yorumunu yaptı.