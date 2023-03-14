Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?

Alinazik patlıcan sevmeyenlerin bile bayılarak yediği tariflerden. Özenle hazırlanan bu lezzet yemek davetlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. Alinazik tarifine sadık kalındığında bu enfes lezzeti kolayca hazırlamanız mümkün.

MALZEMELER 50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)

1 diş sarımsak

250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı karışım için:

1 kase yoğurt

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

TARİF Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin.

Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.

Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.

Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün.

Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.

İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

AFİYET OLSUN!

