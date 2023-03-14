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Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?

14.03.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alinazik oldukça sevilen yemekler arasında bulunuyor. Antep usulü Alinazik patlıcan ve etin birleşimiyle birlikte enfes bir lezzet oluşturuyor. Düşünülenin aksine kolayca hazırlanan Alinazik tarifi herkesin denemesi gereken tarifler arasında bulunuyor. Alinazik nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Gaziantep usulü Alinazik tarifi! Tam kıvamında Alinazik nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Alinazik patlıcan sevmeyenlerin bile bayılarak yediği tariflerden. Özenle hazırlanan bu lezzet yemek davetlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. Alinazik tarifine sadık kalındığında bu enfes lezzeti kolayca hazırlamanız mümkün.

MALZEMELER

  • 50 gram tereyağı (3,5 yemek kaşığı)
  • 1 diş sarımsak
  • 250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Patlıcanlı karışım için:
  • 1 kase yoğurt
  • 3 adet közlenmiş patlıcan
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Tereyağını derin bir tavanın içine alın. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin.
  • Ardından minik doğranmış kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırın, kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.
  • Piştikten sonra salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.
  • Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün.
  • Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz atın.
  • İyice ezildiklerinde yoğurtla bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştırın.
  • Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alın. Ortasını çukurlaştırın. Hazırladığınız etleri de üzerine yerleştirin. Sosunu ilave ederek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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