Gaziantep usulü beyran çorbası tarifi! Yemek davetlerinin vazgeçilmezi beyran çorbası nasıl yapılır?

Beyran çorbası Gaziantep'in en sevilen yöresel lezzetlerinden. Bu çorbayı sevenler enfes lezzeti kahvaltıda bile tüketiyor. İçine konulan bol sarımsakla şifa dağıtan ve eşsiz bir tada kavuşan beyran çorbası tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 kg. kemikli kuzu eti (gerdan ve incik)

2 litre su (kuzu etini haşlamak için)

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

TARİF Kuzu etini genişçe bir tencereye alarak üzerine suyu ekleyin. Orta-kısık ateşte, harlı bir şekilde kaynatmadan pişirmeye başlayın.

Et pişerken su üzerine köpük birikecektir. Bir kevgir veya kepçe yardımıyla devamlı olarak bu köpüğü temizleyip kemikli et suyunun temiz kalmasını sağlayın. Etler iyice yumuşayıp kemikten ayrılmaya başlayıncaya dek haşlamaya devam edin. Tercihen en az 3 saat, vaktiniz varsa 6-8 saat kadar kısık ateşte pişirin.

Bu sırada pirinçleri bir kaseye alarak üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından bir miktar tuz ve 1,5 su bardağı su ilave ederek pişirmeye başlayın, suyunu çekince ocaktan alın ve kenara ayırın.

Etler piştikten sonra suyunu süzün. Etleri bir kenara alıp didiklemek için ayırın. Suyu tekrar tencereye dökün. Et suyunun sıcak kalması için servis etmeden önce orta-kısık ateşte bırakın, içine tuzunu ekleyin.

Servis ederken pirinci ve didiklenmiş etleri kaselere bölüştürün. Sarımsakları döverek püre haline getirin ve bir kaseye alıp üzerine çok az et suyu ekleyerek açın. Ardından sarımsağı da kaselere bölüştürün.

Pul biberi de kaselerin içine paylaştırın. Acı tattan hoşlanmıyorsanız pul biberi azaltabilirsiniz. Ardından ocakta kaynamış olan sıcacık et suyunu kepçeyle kaselere paylaştırın. Üzerine karabiber serpiştirerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

