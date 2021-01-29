YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

29.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmede kumar oynayan 11, oynatan 6 ve kurpiyer 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki ruhsatsız işletmede kumar oynandığını belirledi.

Ekipler, işletmeye kamera sistemi kurulduğunu, gelen kişilerin gözetlendiğini de tespit etti.

İşletmenin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, kumar oynayan 11, oynatan 6 ve kurpiyer 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekipler, kumar oynamada kullanılan malzemelere el koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:49
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

AK Parti'li Çam'dan, evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekile tepki:

Model fabrikaya tam not

Model fabrikaya tam not

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisi hakkında mütalaa verildi

AB tarafından finanse edilen 38 ambulansın teslimi için Gaziantep'te tören düzenlendi

AB tarafından finanse edilen 38 ambulansın teslimi için Gaziantep'te tören düzenlendi

GAİB eğitimlere hız kesmeden devam ediyor

GAİB eğitimlere hız kesmeden devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.