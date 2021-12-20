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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

20.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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