Gazikentte 1 milyon ziyaretçi lezzet kültür ve eğlenceyle buluştu

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında KreatifŞehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, Dünya’nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Dünyaca ünlü şeflerin ve Türk gastronomi profesyonellerinin workshop ve panellerinin damga vurduğu GastroANTEP Festivali’nde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları, yurt içi ve yurt dışından festivali ziyarete gelen yaklaşık 1 milyon kişi unutulmaz anlar yaşadı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA 4 KAT ARTIŞ



12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festival renkli bir kortejle başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleşen biber ve fıstık hasatlarının yanı sıra workshoplar, paneller, sergiler, mutfak atölyeleri, yemek yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle 4 gün boyunca şehir keyifli sahnelere ev sahipliği yaptı. Festivalde Ali Ronay, Rafet İnce, Arda Türkmen, Ömür Akkor, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu gibi 64 Türk şefin yanı sıra, 9’u Michelin Yıldızlı olmak üzere 13 ülkeden Eduard Xatruch Cerro ve Paco Torreblanca gibi 21 yabancı şef yerini aldı.