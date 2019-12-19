Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan hamile kadını iple kurtardı

Yangın saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı çıkan dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Dumanı gören vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamayanlar pencerelere ve balkonlara çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında mahsur kalan ve hamile olduğu öğrenilen bir kadın evinin penceresine çıktı. Hamile kadını pencerede gören komşular seferber oldu. İki komşusu kadına üst kattan ip sarkıttı. İpe tutunan kadın aşağıya indirildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekipleri içeri girerek hamile kadının haricinde mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada oturan ve yangını ilk fark edenlerden biri olan Cengiz İşçi, "Bir anda dumanla boğuştum, ilk duman bana geldi. Hemen aklıma şartelleri indirip bir de gazı söndürebildim. Aşağıda bizim bodrum kat var, malzemeleri falan koyuyoruz. Büyük ihtimalle oradan çıktığını tahmin ediyoruz. Lastikler var, eski malzemeler var. Onlardan çıktığını biliyoruz, başka bilgimiz yok" dedi.
Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi. O ipi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel konuştu. Yücel, "Ben oturuyordum evde bir bağrışma sesleri duyduk dışarıda. Sonra baktık yangın var, her yerden duman çıkıyor. Biz de kapıyı açınca gördük. Sonra yangın büyüdü. Bir kişi kapısını açık bırakmış sanırım, evinden çok duman çıkıyordu ve cama çıkmak zorunda kalmıştı, boğuluyordu yani. Cama çıkınca biz de korktuk, telaşlandık atlayacak diye, atlıyordu, ilk telefonunu attı aşağıya. Sonra biz aşağı battaniye attık, birileri de aşağı indi. Ama yeterli değildi. Sonra gittik baktık ip bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece" dedi.
(DHA)
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