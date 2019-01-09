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Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Samsung’un 2016 yılının sonlarına doğru satışa sunduğu akıllı saat modeli Gear S3 fiyatı adeta dibe vurdu. İşte Samsung Gear S3 indirimli fiyatı ve diğer detaylar.

Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

Akıllı saat pazarına hakim isimlerden biri olan Samsung, son olarak 2018’de Galaxy Watch ile karşımıza çıkmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Watch’tan önceki akıllı saat modeli ise 2016’nın sonlarına doğru satışa sunulan Gear S3’tü.

Samsung Gear S3, hali hazırda ülkemizde 1600 TL seviyelerinden satılmakta. Fakat bu saatin yurt dışındaki fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. A4C isimli e-ticaret sitesi, Samsung Gear S3’ü 129.95 dolardan listeledi. Bu güncel kur oranlarıyla yaklaşık olarak 700TL’ye denk geliyor.

Biz aynı saat için 1600 TL ödemek zorundayken, ABD’de bu saati 698 TL gibi bir rakama satın almak mümkün durumda. Ayrıca 129.95 doların, orada yaşayanların refah seviyesine göre çok komik bir rakam olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ne yazık ki bu sitede Türkiye’ye kargo hizmeti bulunmuyor. Eğer ABD’de yaşayan bir tanıdığınız varsa bu saati yarın öğlene kadar satın alabilirsiniz. Çünkü belirtilen indirim 8 Ocak 12 itibariyle sona erecek.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Samsung’un kısa süre önce satışa sunduğu Galaxy Watch ülkemizde 1700TL’den başlayan fiyatlarla satılmakta. Yani Galaxy Watch ile Gear S3 arasında 100 – 150 TL gibi bir fark bulunuyor. Bu şartlar altında Galaxy Watch almak daha isabetli bir karar olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Gear S3 samsung Teknoloji

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