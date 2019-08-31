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Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak?

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:34 | Son Güncelleme

Xbox One ve PC sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği Gears 5’in çıkışına artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Windows ve Xbox One üzerinde çalışacak olan oyun büyük bir aksilik çıkmazsa 10 Eylül itibariyle raflardaki yerini almış olacak. Ayrıca oyunda Türkçe alt yazı desteği de bulunacak.

Gears of War 5 ne kadar yer kaplayacak?

Peki Gears of War serisinin yeni oyunu konsollarımızda ne kadar yer kaplayacak? Xbox Store’da yer alan oyunun yükleme bilgilerine göre, konsolunuzda yaklaşık olarak 58GB’lık boş alana ihtiyacınız olacak. PC içinse gerekli boş alan henüz belli olmuş değil.

Genel olarak son dönemde çıkan pek çok AAA tarzı oyunun 40GB – 60GB yer kapladığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla Gears 5’in de bu aralıkta olması son derece normal.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Gears 5 PC versiyonu şu anda Steam üzerinden 92TL’lik ön sipariş fiyatı ile satılmakta. Eğer oyunu almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one pc Gears of War 5

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