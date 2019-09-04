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Gears of War 5 uzun bir oynanışa sahip olacak

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TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 08:02 | Son Güncelleme

The Coalition ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Gears 5’in çıkışına artık sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere Gears of War, Microsoft’un en çok sevilen serilerinden biri. Fakat geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Gears 4, beklentilerin fazlasıyla gerisinde kalmıştı.

Gears of War 5 uzun bir oynanışa sahip olacak

Özellikle oyundaki ilerleyiş mantığı oyun severler tarafından fazlasıyla eleştirilmişti. Görünmeyen duvarlar, koridor tipi ilerleme tarzı ve siper et, ateş et mantığıyla çevrili yapım, pek fazla sevilmemişti.

Dolayısıyla Gears 4’ün ardından The Coalition’ın nasıl bir yapımla oyun severlerin karşısına çıkacağı da büyük merak konusu. Geçtiğimiz gün PAX 2019’da söz alan The Coalition’ın yetkili isimlerinden Rod Fergusson, Gears 5 hakkında son derece iddialı açıklamalarda bulundu.

Fergusson, Gears of War serisinin yeni oyununun şimdiye kadar geliştirilen en iddialı Gears oyunu olduğunu vurguladı. Hikaye modunun serinin önceki oyunlarına nazaran çok da uzun olacağını belirten Fergusson, devasa bir haritanın da oyun severleri beklediğini dile getirdi.

Gears of War serisinin yeni oyunu 10 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Eğer Gamepass aboneliğiniz varsa oyunu şimdiden indirip, 6 Eylül’de oynamaya başlayabilirsiniz.

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Gears of War 5 oyun Gears 5 gears 4

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