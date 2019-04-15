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Gebe olduğunu anlamadığı köpeği yolda doğum yaptı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 15.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsmail Üstün'ün 1,5 ay önce aldığı ve rahatsızlığı nedeniyle veterinere götürdüğü köpeği, biri yolda diğeri veterinerde olmak üzere 2 yavru doğurdu.

Gebe olduğunu anlamadığı köpeği yolda doğum yaptı

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan İsmail Üstün, 1,5 ay önce arkadaşından aldığı fino cinsi köpeği rahatsızlanması üzerine kucağına alarak veterinere götürmek üzere yola çıktı. İsmail Üstün yolda köpeğin doğurduğunu fark etti. İsmail Üstün köpeğini ve doğan yavrusunu alarak veterinere götürdü. Köpek, veteriner kliniğinde de bir yavru dünyaya getirdi.

'GEBE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

İsmail Üstün büyük şaşkınlık yaşarken, "Evde bir anda hayvanda bir değişiklik hissettik. Biz de bir rahatsızlığı vardır diyerek veterinerimize götürüyorduk. Köpeğim kucağımdaydı bir anda bir ıslaklık hissettim yol kenarına koydum, bir baktım ki doğuruyor. Gebe olduğunu hiç anlamadık" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük köpek

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