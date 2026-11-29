“Nikita”, “Léon” ve “Beşinci Element” filmlerinin yönetmeni Luc Besson, 26 Kasım'da Torino Film Festivali’nde kariyer ödülü alırken üzerinde çalıştığı yeni projeyi de laf arasında ağzından kaçırdı. Besson’un “Furious Five” adlı animasyon filmi, yapay zekâyla üretiliyor.

SEEDANCE 2.0 İLE ÜRETİLİYOR

World of Reel’in aktardığına göre projeye ilişkin haberler şimdilik yalnızca İtalyan basınında yer alıyor. Sky TG24, “Furious Five”ı Seedance 2.0’ın yapay zekâsıyla üretilen bir animasyon filmi olarak tanımlıyor. Cinematografo ise filmin 2027’nin ortalarına kadar sinemalara gelmesinin beklendiğini belirtiyor.

Bu bilgiler doğrulanırsa Besson, bu ay üretken yapay zekâya bütünüyle yönelen ikinci önemli Fransız yönetmen olacak.

Bruno Dumont, bu ay İngilizce bilim kurgu filmi “The End”i Paris’teki evinden, oyuncu veya ekip olmadan tamamen yapay zekâyla hazırladığını açıklamıştı.