Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde kırsal alanda son aylarda yarıklar görülmeye başlandı. Toprak araziyi ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıklar, görüntüsüyle ürkütürken evlere de yaklaşmaya başladı. Bölgesel olarak devasa boyuta ulaşan yarıklar, yer yer 10 metre derinliğe ulaşır hale geldiler. Mahalleli, havadan da görüntülenen yarıkların sebebinin araştırılmasını istiyor.

"YARIKLAR TAM 3 METRE EVİMİN ARKASINDAN GEÇİYOR, EVDE KORKUDAN UYUYAMIYORUZ VE HUZURSUZUZ"

Yarıkların evinin yanı başından gittiğini ve korku içerisinde olduklarını ifade eden Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor" dedi.

"DAHA AŞAĞIDAKİ KISIMDA 1 METRE YARIK VAR VE İÇİNE İNSAN DÜŞSE BULUNAMAZ DURUMDA"

Çivi kalınlığındaki çatlağın 3 ay içerisinde büyüdüğünü anlatan Ali Topakgöz, devasa boyuta ulaşan yarığa insan düşse bulunamaz hale geldiğini ifade ederek, "Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz" dedi.

"2 HAFTA ÖNCE GELDİĞİMDE OLMAYAN ÇATLAKLAR ŞİMDİ ORTAYA ÇIKMIŞ"

Yarıkların her geçen gün daha da arttığını söyleyen İlyas Kara, "Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor. Bölge komple yarılıyor. 2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış. Buraya aşağı yarıklar devam ediyor" dedi.

"AŞAĞIDA TAŞ OCAĞI VAR VE BİZ ORADAN KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu yıl görülmeye başlanan yarıkların sebebinin faaliyete başlayan taş ocağı olduğunu iddia eden Arif Topakgöz, "2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çevrede yok ama taş ocağının taş aldığı bölgede var" dedi.