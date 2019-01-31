Gebelikte grip aşısı yapılır mı? Gebelikte gripten korunmanın yolları...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 31.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

Gebelikte hormonal değişikliklerle bağışıklık sistemi baskı altına girerken hastalıklar kaçınılmaz olur. Gebelikte grip tehlikeli midir, grip aşı ne zaman yapılır? Gebelikte gripten korunmanın yollarını uzmanlar açıkladı.

Gebelikte grip aşısı yapılır mı? Gebelikte gripten korunmanın yolları...

Türkiye, ülke genelinde sert geçen kış aylarının etkisiyle grip salgınıyla boğuşuyor. Hastaneler ağır gribe yakalanmış her yaştan hastayla dolup taşarken hamileler, çocuklar, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar gribe karşı daha savunmasız durumda bulunuyor. Gebelik döneminde meydana gelen hormonal değişimlerin bağışıklık sistemini baskılaması nedeniyle anne adaylarının grip enfeksiyonuna daha açık olduğunu söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelikler Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, enfeksiyonun zatürreye dönmemesi için grip aşısı yaptırılmasının ve istirahatin gerekliliğine dikkat çekiyor.

GRİP OLMAK KORKULU KABUS!

Bebek bekleyen kadınların en korkulu kabuslarından biri ilaç almalarını gerektirecek biçimde hastalanmaktır. Dönem itibarıyla grip salgınının çok sık görüldüğü şu günlerde hamilelerin sağlıklarını korumaları daha büyük önem taşıyor. Normal şartlarda kendisini sınırlayan bir enfeksiyon olan gribin, risk grubundaki hastalarda bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılması o kadar kolay olmuyor. Çünkü hamilelik nedeniyle kısmen baskılanan bağışıklık sistemi, anne adayının daha kolay enfeksiyon kapmasına neden olduğu gibi ortaya çıkan enfeksiyonun normalden daha uzun sürmesine de yol açıyor.

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ZATÜRREYE ZEMİN HAZIRLIYOR

Kuzey yarım kürede sık olarak kış aylarında görülen grip virüsünün neden olduğu tablo, hamilelik sürecinde zatürre gelişimine bile zemin hazırlayabiliyor. Doğrudan bebeği enfekte etmeyen enfeksiyon, anne adayında neden olduğu yüksek ateş, öksürük, zatürre, menenjit, myokardit (kalp kası enfeksiyonu) ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar nedeniyle dolaylı olarak bebeği etkileyebiliyor. Bu durum da bebek için gebelik haftasına göre düşük vücut ağırlığı, erken doğum, bebeğin suyunun erken gelmesi gibi olumsuzlukları beraberinde getiriyor.

GRİP AŞISINDAN KAÇINMAYIN

Hamilelik döneminde aniden ortaya çıkan üşüme, titreme, baş ağrısı, kırıklık, yüksek ateş, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları gibi belirtilerin görülmesi durumunda hastanın en kısa sürede doktora başvurması gerekiyor. Özellikle gebelik döneminde grip aşısının yapılmasını öneren Riskli Gebelikler Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, bu aşının canlı virüs aşısı olmadığını, dolayısıyla gebeliğe de herhangi bir olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtti.

EN ETKİLİ TEDAVİ İSTİRAHAT

Hasta olduktan sonra gribe karşı en etkili tedavi şekli istirahat. Bu nedenle yatak istirahati ve yeterli dinlenme, tedavideki en önemli basamağı oluşturuyor. Ek olarak, bol sıvı tüketimi ve doğal veya ilaç halinde vitamin desteği de bağışıklık sistemine destek oluyor. Ayrıca gebeliğin ilk üç ayı dışında güvenle kullanılabilecek antiviral ilaçlarla enfeksiyonun etkileri azaltılabiliyor. Bu sayede virüsün çoğalmasının önüne geçmek ve ikincil enfeksiyon gelişmesini engellemek mümkün oluyor.

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HAMİLELİKTE GRİPTEN KORUNMA YOLLARI

Grip enfeksiyonu damlacıklar yoluyla ve enfekte yüzeylere temasla bulaşır. Öksürüp hapşıran kişi, virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlere ulaşması ile hastalık yayılır. Bu nedenle kapalı alanlarda grip bulaşma riski çok daha yüksektir.

Gribe karşı alınabilecek en iyi önlemin bulaşmanın önüne geçmek olduğunu belirten Doç. Dr. Oktay Kaymak, grip enfeksiyonundan korunma yollarını şöyle sıralıyor:

• Hasta insanlarla yakın temastan ve ziyaretten kaçının
• Havasız ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmayın, bulunduğunuz ortamı sıkça havalandırın
• Hasta insanların olduğu ortamdan çıkınca ellerinizi yıkamayı unutmayın
• Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize sık temas ettirmeyin
• Soğuk immün sistemi kırabilir bu nedenle soğuk havalarda iyi giyinin
• Şikayetiniz olduğunuzda en kısa zamanda hekime başvurun.

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