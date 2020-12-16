Antik dönemde Libyssa ve Dakibyza isimleriyle anılan Gebze'nin günümüzdeki ismi de bu kökenden geliyor. İlçenin de içerisinde bulunduğu Bitinya adı verilen bölge, milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Birçok uygarlığın konuk olduğu bu bölgeler, bu uygarlıkların izlerini taşımaya devam ediyor. Nitekim Gebze, boğaz yolu üzerinde bulunması sebebiyle de ekonomik anlamdaki önemini uzun yüzyıllardan bu yana koruyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Gebze nerede? Pazarı, otogarı, spotçuları nerede?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Gebze Nerede?

Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesi içerisinde yer alan Gebze, aynı zamanda bölgenin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri durumunda. Gebze nereye bağlı sorusuna ise Kocaeli cevabını vermek mümkün. İstanbul'dan da Marmaray kullanılarak son derece rahat bir biçimde ulaşılabilecek bölge, Kocaeli'nin bir ilçesi konumunda. Öyle ki iş dünyası Gebze'yi neredeyse İstanbul'un bir ilçesi gibi düşünerek hareket ediyor.

Nitekim ilçenin İstanbul il merkezi ile Kocaeli il merkezine olan mesafeleri neredeyse aynı. İstanbul'a 49 kilometre uzaklıkta bulunan Gebze, Kocaeli'ne 45 kilometre mesafede. İlçenin batısında İstanbul'un ilçeleri olan Pendik ve Tuzla gibi bölgeler, doğusunda ise Kocaeli'ye bağlı Körfez ve Dilovası ilçeleri bulunuyor. Ayrıca ilçenin güneyinde Marmara Denizi ve Darıca ilçesi yer alırken kuzeyi yine İstanbul'a bakıyor.