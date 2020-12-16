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Gebze nerede? Pazarı, otogarı, spotçuları nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Gebze nerede? Pazarı, otogarı, spotçuları nerede?

İçindekiler

  • Gebze Nerede?
  • Gebze Pazar Pazarı Nerede?
  • Gebze Otogarı Nerede?
  • Gebze Center Nerede?
  • Gebze Nüfusu Kaç?
  • Gebze Spotçular Çarşısı Nerede?
  • Gebze Gezilecek Yerler Neler?

Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin İstanbul'dan sonra en çok geliştiği bölge olan Gebze, ülke ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Özellikle tarihi yarımadaya yakınlığı sayesinde ticari hayatın oldukça hareketli olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Friglere kadar uzanan mazisiyle tarihi anlamda da derin izler barındıran ilçe, son derece zengin bir dokuya sahip. Peki Gebze nerede?

Antik dönemde Libyssa ve Dakibyza isimleriyle anılan Gebze'nin günümüzdeki ismi de bu kökenden geliyor. İlçenin de içerisinde bulunduğu Bitinya adı verilen bölge, milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Birçok uygarlığın konuk olduğu bu bölgeler, bu uygarlıkların izlerini taşımaya devam ediyor. Nitekim Gebze, boğaz yolu üzerinde bulunması sebebiyle de ekonomik anlamdaki önemini uzun yüzyıllardan bu yana koruyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Gebze nerede? Pazarı, otogarı, spotçuları nerede?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Gebze Nerede?

Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden Marmara Bölgesi içerisinde yer alan Gebze, aynı zamanda bölgenin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri durumunda. Gebze nereye bağlı sorusuna ise Kocaeli cevabını vermek mümkün. İstanbul'dan da Marmaray kullanılarak son derece rahat bir biçimde ulaşılabilecek bölge, Kocaeli'nin bir ilçesi konumunda. Öyle ki iş dünyası Gebze'yi neredeyse İstanbul'un bir ilçesi gibi düşünerek hareket ediyor.

Nitekim ilçenin İstanbul il merkezi ile Kocaeli il merkezine olan mesafeleri neredeyse aynı. İstanbul'a 49 kilometre uzaklıkta bulunan Gebze, Kocaeli'ne 45 kilometre mesafede. İlçenin batısında İstanbul'un ilçeleri olan Pendik ve Tuzla gibi bölgeler, doğusunda ise Kocaeli'ye bağlı Körfez ve Dilovası ilçeleri bulunuyor. Ayrıca ilçenin güneyinde Marmara Denizi ve Darıca ilçesi yer alırken kuzeyi yine İstanbul'a bakıyor.

Gebze Pazar Pazarı Nerede?

Gebze'de kurulan ve pazar pazarı olarak bilinen ünlü semt pazarı, Hürriyet Mahallesi içerisinde Esenler Caddesinde bulunuyor. Ancak ilçede aynı zamanda İstasyon Mahallesinde de pazar günleri kurulan bir semt pazarı mevcut.

Gebze Otogarı Nerede?

Gebze Otogarı, Gebze ilçesinin Barış Mahallesinde konumlanıyor. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ile yakın ilişkisi içerisinde olan otogara 33T, 41AT, 500T ve 34Z gibi otobüs hatlarını kullanarak İstanbul içerisinden toplu taşımayla bile ulaşmak mümkün.

Gebze Center Nerede?

Gebze ilçesinin Tatlıkuyu Mahallesinde bulunan Gebze Center, 2020 yılı itibarı ile 10. yaşına girmiş alışveriş merkezi. 3 Eylül 2010 tarihinden itibaren hizmete başlayan alışveriş merkezi, toplamda yaklaşık 40 bin metrekareye ulaşan son derece büyük alanıyla dev bir eğlence mekanı. Hiper marketlerden mağazalara, restoranlardan yapı marketlerine kadar pek çok farklı hizmeti bir araya getiren alışveriş merkezi, Gebze halkı arasında da oldukça popüler.

Gebze Nüfusu Kaç?

TÜİK'in 2019 yılı verilerine göre Gebze'nin nüfusu yaklaşık olarak 382 bine ulaşmış durumda. Bu nüfusun 194 binini erkekler oluştururken 188 binini kadınlar oluşturuyor.

Gebze Spotçular Çarşısı Nerede?

Mobilyacılar Çarşısı olarak da anılan Gebze Spotçular Çarşısı, Sırasöğütler mevkisinde yer alıyor. İstanbul İzmit kara yolu üzerinde bulunan çarşı, Darıca, Çayırova ve Gebze ilçe merkezlerinin tam ortasında demek yanlış olmaz.

Gebze Gezilecek Yerler Neler?

  • Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Camii, 16. yüzyılda Mısır valisi Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiş son derece estetik yapılardan biri. Oldukça geniş bir alana sahip olan külliyenin içerisinde han, tabhane, imaret, medrese, hamam, kervansaray, kütüphane ve tekke gibi irili ufaklı yapılar da yer alıyor.
  • İlk dönem Osmanlı mimarisinin eşsiz örneklerinden biri olan Sultan Orhan Camii de Gebze sınırları içerisinde. 1331 yılında inşa edilen cami, Orhan Bey tarafından yaptırılmış.
  • Gebze, ünlü Türk ressamı Osman Hamdi Bey'in müzeye çevrilen evine de ev sahipliği yapıyor. Gebze'nin Eskihisar Mahallesinde bulunan ev, Osman Hamdi Bey ile ilgili pek çok detay ve bilgi barındırıyor.
  • Bizans zamanında kıyı şeridini savunmak için yaptırılmış olan Eskihisar Kalesi, bölgenin önemli tarihi yapılarından biri. Kale, feribot iskelesinin hemen yanında konumlanıyor.
  • Gebze'nin güneydoğusunda ise millattan önce 2. yüzyılda öldüğü düşünülen Kartacalı General Anibal'in mezarı bulunuyor.
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