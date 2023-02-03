Geç zıt anlamlısı nedir? Geç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Geç kelimesi anlam olarak beklenen zamandan önce manasına gelir. Günlük hayatta herhangi bir zaman kavramından bahsederken kullanılmaktadır. Geç kelimesinin anlamları şu şekilde verilmiştir:

Belirli zamandan sonra olan

Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra

Geç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbiriyle çelişen iki farklı kelime olarak kullanıldığı için farklı durumlardan bahsederken kullanılmaktadır. Geç kelimesi herhangi bir süreden bahsederken kullanılır. Herhangi bir zaman kavramının gecikmesinden bahsederken geç kelimesi kullanılmaktadır. Geç kelimesinin zıt anlamlısı olarak ise bir tane kelime bulunur. Geç kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Erken

Geç kelimesinin zıt anlamı olarak erken kelimesi kullanılır. Herhangi bir sürenin öncesinden bahsederken erken kelimesini kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimeler karşıt manasında kullanıldığı için olumsuz bir durumdan bahsederken de kullanılabilmektedir. Geçin zıt anlamlısı olarak erken kelimesi kullanılır. Eken kelimesi geçin zıt anlamlısı olarak sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir.

Geçin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir kelimenin çeşitli anlamları bulunur. Geç kelimesi süre ve zaman anlamında kullanılan kelimelerden biridir. Türkçede hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Geç zıt anlamlısı olarak da erken kelimesi kullanılır. Geç kelimesinin zıt anlamı ile çeşitli cümleler bulunur. Günlük hayatta genellikle zaman kavramından bahsederken geç kelimesinin zıt anlamı kullanılır. Geçin zıt anlamlısı ile örnek cümlelerden bir kaçı aşağıda verilmiştir: