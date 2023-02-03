EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Geç zıt anlamlısı nedir? Geç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Geç zıt anlamlısı nedir? Geç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

27.01.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kelimenin karşıt anlamlısı zıt anlamlı kelime olarak adlandırılır. Birçok kelimenin zıttı bulunur. Herhangi bir olumsuzluktan bahsederken zıt anlamlı kelimeler kullanılabilmektedir. Yazılış ve anlam olarak birbirinden farklı olan kelimeleri cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Geç kelimesi zıt anlamı olan kelimelerden biridir. Genellikle saat içeren cümlelerde kullanılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla cümle içerisinde kullanılan geç kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Geç zıt anlamlısı nedir? Geç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Geç kelimesi anlam olarak beklenen zamandan önce manasına gelir. Günlük hayatta herhangi bir zaman kavramından bahsederken kullanılmaktadır. Geç kelimesinin anlamları şu şekilde verilmiştir:

  • Belirli zamandan sonra olan
  • Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra
Çoğul zıt anlamlısı nedir? Çoğul zıt anlamlısı nedir?

Geç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbiriyle çelişen iki farklı kelime olarak kullanıldığı için farklı durumlardan bahsederken kullanılmaktadır. Geç kelimesi herhangi bir süreden bahsederken kullanılır. Herhangi bir zaman kavramının gecikmesinden bahsederken geç kelimesi kullanılmaktadır. Geç kelimesinin zıt anlamlısı olarak ise bir tane kelime bulunur. Geç kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Erken

Geç kelimesinin zıt anlamı olarak erken kelimesi kullanılır. Herhangi bir sürenin öncesinden bahsederken erken kelimesini kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimeler karşıt manasında kullanıldığı için olumsuz bir durumdan bahsederken de kullanılabilmektedir. Geçin zıt anlamlısı olarak erken kelimesi kullanılır. Eken kelimesi geçin zıt anlamlısı olarak sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir.

Uzun zıt anlamlısı nedir? Uzun zıt anlamlısı nedir?

Geçin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir kelimenin çeşitli anlamları bulunur. Geç kelimesi süre ve zaman anlamında kullanılan kelimelerden biridir. Türkçede hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Geç zıt anlamlısı olarak da erken kelimesi kullanılır. Geç kelimesinin zıt anlamı ile çeşitli cümleler bulunur. Günlük hayatta genellikle zaman kavramından bahsederken geç kelimesinin zıt anlamı kullanılır. Geçin zıt anlamlısı ile örnek cümlelerden bir kaçı aşağıda verilmiştir:

  • Erken gelmeyi planlıyordu ama işi çıktı.
  • Erken yada geç buraya ulaşacağından eminim.
  • Bu işi erkenden bitirip yeni bir yolculuğa çıkmayı istiyordu.
  • Erken zamanda dileklerinin gerçekleşmesi için çalışıyordu.
  • En erken geldiği için çeşitli olaylara tanık olmuştu.
Uslu zıt anlamlısı nedir? Uslu zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Yaş zıt anlamlısı nedir? Yaş zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.