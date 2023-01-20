Çoğul zıt anlamlısı nedir? Çoğulun zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Çoğul kelimesi konuşma ya da yazı dilinde pek tercih edilmese de genellikle akademik dilde tercih edilen ve çoğunlukla dil alanında kullanılan bir kelimedir. Çoğul kelimesi bir dil bilgisi terimidir ve çokluğu ifade eder. Kelimelerde çoğul durumu eklerle yapılabileceği gibi bazı kelimeler de anlam bakımından çokluğu ifade eder. Örneğin "geldik" kelimesindeki çokluk ekle sağlanırken ordu kelimesinde de çokluk anlamla sağlanır. Türk Dil Kurumuna göre çoğul kelimesinin anlamı "çokluk" şeklindedir. Ayrıca çoğul sözcüğü ile oluşan “çoğul eki” gibi birleşik kelime vardır. Bu birleşik kelime de yine çoğul kelimesi gibi daha çok dil bilgisinde kullanılmaktadır.

Çoğul kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bulunan bazı sözcüklerin karşıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Çoğul sözcüğü ise karşıt anlamlısı olan sözcükler arasında yer almaktadır. Çoğulun zıt anlamlısı olan sözcük vardır. Bir kelimenin zıt anlamlı karşılığı olabilmesi için mana açısından o sözcüğün tam aksini ifade etmesi gerekir. Birbiri ile anlam yönünden çelişki içerisinde olan sözcükler karşıt anlamlı olarak ifade edilir. Bu bağlamda çoğul zıt anlamlısı olan sözcük:

Tekil

Tekil sözcüğü çoğul kelimesinin anlam açısından tam aksini belirtir. Çoğul sözcüğü çokluğu ifade ederken tekil sözcüğü ise tek bir şeyi belirtmek için kullanılır. Karşıt anlamlı sözcüklerin doğru bir şekilde öğrenilmesi şarttır. Bilmeden aynı cümle içerisinde birden fazla karşıt anlamlı sözcük kullandığımızda o cümlede anlam bozukluğuna neden olabiliriz.

Çoğulun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıt anlamlı sözcüklerin hangileri olduğunu öğrenip doğru bir şekilde kullanmanız oldukça önemlidir. Çoğul kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: