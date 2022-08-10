EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Gece eş anlamlısı nedir? Gecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gece eş anlamlısı nedir? Gecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Birçok farklı dilden kelimeyi sözcük dağarcığına kabul etmiştir. Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterir. Gece kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlam ifade etmek için kullanılabilir. Gece kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gece eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gece eş anlamlısı nedir? Gecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde her kelimenin birden fazla karşılığı vardır. Gece de böyle bir kelimedir. Eski Türkçe'dir. İsim ve zarf türlerinde farklı anlamlar barındırır. Dokuzuncu yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça yer alır.

Birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır. Zıt anlamlısı ise gündüzdür. Birçok deyimde, atasözünde yer alır. Ayrıca farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen yeni ve birleşik kelimeler üretebilir.

Gece kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gece kelimesi için birden fazla tanım yapar. Tanımların üçü isim biri ise zarf türündedir. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Genellikle saat 22:00'dan itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb.
    Örnek cümle:
    "Kel Hasan Kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu. (Osman Cemal Kaygılı)"

  • Bir süre içindeki karanlık.

  • Eğlence, anma ve buna benzer amaçlarla gece zamanında düzenlenen toplantı.
    Örnek cümle:
    "Bütün çalgıları, dansları, şarkıları ve bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)"

  • Zarf olarak geceleyin karşılığıdır. Bu tanıma verilen örnek cümle ise şudur:
    "Yalnız gece oynatılan kuklalar da vardır. (Metin And)"

Gece kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tün, şeb, geceleyin, karanlık, toplantı gibi kelimeler gece eş anlamlısı olan ve gece yerine kullanılabilen kelimelerdir.

Gecenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Gece kelimesi ile birçok deyim ve atasözü vardır. Bu durumlara örnekler ve gecenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı cümleler şunlardır:

  • Gece silahlı, gündüz külahlı.
  • Gece işi, körler işi.
  • Geceler gebedir.
  • Gecesini gündüzüne kattı da öyle geldi bugünlere.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Yeni KPSS sınavı ne zaman?Yeni KPSS sınavı ne zaman?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir gece

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.