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  4. Gece kulübünden kaçırıldı! Kadın turist 20 gün boyunca kilitli köpek kafesinde tutuldu

Gece kulübünden kaçırıldı! Kadın turist 20 gün boyunca kilitli köpek kafesinde tutuldu

16.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'e tatile giden Çinli bir genç kadın, bir kulüpte eğlenirken birkaç yabancı tarafından kaçırıldı. İsmi açıklanmayan genç kadının olayın ardından vahşice saldırıya uğradığı ve 20 gün boyunca kilitli bir köpek kafesinde tutulduğu bildirildi.

Gece kulübünden kaçırıldı! Kadın turist 20 gün boyunca kilitli köpek kafesinde tutuldu

17 Eylül'de Filipinler'in Pampanga bölgesindeki Angeles City'de meydana gelen olayda, birkaç yabancının genç kadının üzerine atladığı ve onu kaçırdıkları, sonrasında ise 3 hafta boyunca Barangay Alangilan'daki bir evde, bir köpek kafesi içinde ve korkunç koşullarda rehin tuttukları açıklandı. Genç kadın, 6 Ekim'de yaklaşık üç hafta boyunca onu alıkoyanlardan kaçtıktan sonra polisler tarafından kurtarıldı.

NASIL KAÇTIĞI BİLİNMİYOR

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Adı gizli tutulan Şanghaylı kurban, memurlar tarafından köydeki bir markette bulundu ve karakola götürüldü. Kolluk kuvvetleri, kadının kaçtığı eve baskın düzenledi, ancak şüpheliler çoktan kaçmıştı. Kurbanın kafesten ve onu kaçıranlardan nasıl kurtulduğu henüz açıklanmadı.

FİDYE İSTEDİLER

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Polisler, olayın gerçekleştiği tarihte aynı şehirde bir kaçırma olayının rapor edildiğini doğruladı. Kadının erkek arkadaşı, bilinmeyen bir numaradan, kız arkadaşının beyzbol sopasıyla dövüldüğünü gösterdiği iddia edilen gelen bir video aldıktan sonra şikayette bulunmuştu.

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Sevgilisi, şüphelilerin daha sonra onu aradığını ve genç kadının özgürlüğü için 180.000 sterlin fidye talep ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçırma
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