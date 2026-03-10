YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede

Pastalar, kurabiyeler, tartlar ve türlü tatlılar… Yemeklerin sonunda gelen bu lezzetler, özellikle pastacıların ustalığının bir ürünü. Ancak her tatlı aynı kalitede değil. Birçok restoran, kafe ve zincir işletmede sunulan bazı tatlılar aslında mutfakta taze hazırlanmak yerine dışarıdan hazır olarak temin ediliyor. İşte profesyonel şeflerin dışarda uzak durduğu tatlılar…

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede
Sedef Karatay Bingül

Uzman şeflere göre restoran menülerinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli durumlar var.

Pastacıların restoranda sipariş etmeyi tercih etmediği 6 tatlı ve nedenleri:

CHEESECAKE: ÇOĞU ZAMAN DONMUŞ GELİYOR

Pastacılara göre klasik cheesecake, çoğu zaman restoranların hazır olarak satın aldığı tatlıların başında geliyor.
Bazı restoranlar bu tatlıyı donmuş şekilde alıp servis öncesi çözdürüyor. Bu da tatlının taze ve günlük yapılmadığını gösteren önemli bir işaret.

Uzmanlara göre eğer cheesecake restoranın kendi mutfağında ya da yerel bir pastanede hazırlanıyorsa tercih edilebilir. Ancak menüde sıradan bir cheesecake varsa bunun çoğu zaman seri üretim olma ihtimali yüksek.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 1

CREME BRULEE: TOZ KARIŞIM KULLANILABİLİYOR

Birçok pastacıya göre menüdeki en riskli tatlılardan biri de creme brulee. Bunun nedeni ise bazı restoranların bu tatlıyı gerçek krema ve vanilya yerine hazır toz karışımlarla hazırlaması. Maliyeti düşürmek için kullanılan bu yöntem, tatlının dokusunun pütürlü ve lezzetinin yapay olmasına yol açabiliyor.

Ayrıca çoğu zaman üstündeki karamel tabakasının doğru şekilde yakılmadığı da belirtildi.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 2

BROWNİE: EVDE DAHA İYİSİ YAPILABİLİR

Restoran menülerindeki brownie de pastacıların pek tercih etmediği tatlılar arasında. Uzmanlara göre brownie, restoranların hazır karışımlar kullanarak kolayca hazırladığı ya da dışarıdan aldığı tatlılardan biri.

Bu nedenle çoğu pastacı, bu tatlıyı sipariş etmek yerine evde daha kaliteli malzemelerle yapmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 3

MOLTEN LAVA CAKE: UCUZ ÇİKOLATA RİSKİ

Çikolatalı tatlılarda kalite çok önemli. Pastacılara göre molten lava cake (akışkan çikolatalı kek) çoğu zaman düşük kaliteli ve şeker oranı yüksek çikolatalarla hazırlanıyor.

Ayrıca bu tatlının restoranlarda genellikle seri üretim olarak satın alındığı ve yüksek fiyatla satıldığı da belirtildi.

Uzmanlar, menüdeki çikolatalı tatlılarda kullanılan kakao oranının belirtilmesine dikkat edilmesini önerdi.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 4

TURTALAR VE PAYLAR: GENELLİKLE DIŞARIDAN ALINIYOR

El yapımı bir turta her zaman cazip görünse de pastacılar bu tatlıya temkinli yaklaşıyor. Birçok restoran, özellikle limonlu turta, vişneli turta veya 'key lime pie' gibi tatlıları dışarıdan hazır olarak temin ediyor. Bunun nedeni ise bu tatlıların dondurucuda uzun süre saklanabilmesi ve servise hazır olması.

Uzmanlara göre menüde 'mevsimsel' veya 'günün tatlısı' olarak belirtilmeyen turtaların çoğu zaman hazır olma ihtimali yüksek.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 5

KÖTÜ VEYA AŞIRI SÜSLEME: DENEYİMSİZLİĞİN İŞARETİ

Tatlıların sunumu da önemli ipuçları verebiliyor. Pastacılara göre krem şanti sıkma, nane yaprağı veya gül şeklinde kesilmiş çilek gibi klasik süslemeler bazen tatlının hazır olarak geldiğini gösterebilir.

Öte yandan aşırı süslenmiş tatlılar da deneyimsizliğin işareti olabilir. Uzmanlara göre iyi bir tatlı dengeli olmalı; fazla şekerli soslar, karamel, şekerlemeler ve yoğun süslemeler lezzeti bastırabilir.

Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede 6

TATLI SİPARİŞ EDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pastacılara göre restoranda tatlı seçerken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Menüde mevsimsel veya özel tatlıların olup olmadığı
  • Tatlının ev yapımı ya da günlük hazırlanmış olup olmadığı
  • Kullanılan malzemelerin açıkça belirtilmesi
  • Tatlının sunumunun sade ve dengeli olması

Uzmanlara göre restoranlarda en iyi seçenek genellikle şefin imza tatlıları veya o mutfağa özgü özel tarifler oluyor. Çünkü bu tatlılar çoğu zaman mutfakta taze hazırlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyorGece kuyruk oluşuyor! Porsiyonu 300 lira, günde 5 ton tüketiliyor
Dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!Dileklerin gerçek olması için pişirilen yemek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pastane tatlı pasta şef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.