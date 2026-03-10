Pastacıların restoranda asla yemediği 6 tatlı ortaya çıktı: En sevilenler listede

Uzman şeflere göre restoran menülerinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli durumlar var.

Pastacıların restoranda sipariş etmeyi tercih etmediği 6 tatlı ve nedenleri:

CHEESECAKE: ÇOĞU ZAMAN DONMUŞ GELİYOR

Pastacılara göre klasik cheesecake, çoğu zaman restoranların hazır olarak satın aldığı tatlıların başında geliyor.

Bazı restoranlar bu tatlıyı donmuş şekilde alıp servis öncesi çözdürüyor. Bu da tatlının taze ve günlük yapılmadığını gösteren önemli bir işaret.

Uzmanlara göre eğer cheesecake restoranın kendi mutfağında ya da yerel bir pastanede hazırlanıyorsa tercih edilebilir. Ancak menüde sıradan bir cheesecake varsa bunun çoğu zaman seri üretim olma ihtimali yüksek.

CREME BRULEE: TOZ KARIŞIM KULLANILABİLİYOR

Birçok pastacıya göre menüdeki en riskli tatlılardan biri de creme brulee. Bunun nedeni ise bazı restoranların bu tatlıyı gerçek krema ve vanilya yerine hazır toz karışımlarla hazırlaması. Maliyeti düşürmek için kullanılan bu yöntem, tatlının dokusunun pütürlü ve lezzetinin yapay olmasına yol açabiliyor.

Ayrıca çoğu zaman üstündeki karamel tabakasının doğru şekilde yakılmadığı da belirtildi.

BROWNİE: EVDE DAHA İYİSİ YAPILABİLİR

Restoran menülerindeki brownie de pastacıların pek tercih etmediği tatlılar arasında. Uzmanlara göre brownie, restoranların hazır karışımlar kullanarak kolayca hazırladığı ya da dışarıdan aldığı tatlılardan biri.

Bu nedenle çoğu pastacı, bu tatlıyı sipariş etmek yerine evde daha kaliteli malzemelerle yapmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

MOLTEN LAVA CAKE: UCUZ ÇİKOLATA RİSKİ

Çikolatalı tatlılarda kalite çok önemli. Pastacılara göre molten lava cake (akışkan çikolatalı kek) çoğu zaman düşük kaliteli ve şeker oranı yüksek çikolatalarla hazırlanıyor.

Ayrıca bu tatlının restoranlarda genellikle seri üretim olarak satın alındığı ve yüksek fiyatla satıldığı da belirtildi.

Uzmanlar, menüdeki çikolatalı tatlılarda kullanılan kakao oranının belirtilmesine dikkat edilmesini önerdi.

TURTALAR VE PAYLAR: GENELLİKLE DIŞARIDAN ALINIYOR

El yapımı bir turta her zaman cazip görünse de pastacılar bu tatlıya temkinli yaklaşıyor. Birçok restoran, özellikle limonlu turta, vişneli turta veya 'key lime pie' gibi tatlıları dışarıdan hazır olarak temin ediyor. Bunun nedeni ise bu tatlıların dondurucuda uzun süre saklanabilmesi ve servise hazır olması.

Uzmanlara göre menüde 'mevsimsel' veya 'günün tatlısı' olarak belirtilmeyen turtaların çoğu zaman hazır olma ihtimali yüksek.

KÖTÜ VEYA AŞIRI SÜSLEME: DENEYİMSİZLİĞİN İŞARETİ

Tatlıların sunumu da önemli ipuçları verebiliyor. Pastacılara göre krem şanti sıkma, nane yaprağı veya gül şeklinde kesilmiş çilek gibi klasik süslemeler bazen tatlının hazır olarak geldiğini gösterebilir.

Öte yandan aşırı süslenmiş tatlılar da deneyimsizliğin işareti olabilir. Uzmanlara göre iyi bir tatlı dengeli olmalı; fazla şekerli soslar, karamel, şekerlemeler ve yoğun süslemeler lezzeti bastırabilir.

TATLI SİPARİŞ EDERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pastacılara göre restoranda tatlı seçerken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Menüde mevsimsel veya özel tatlıların olup olmadığı

Tatlının ev yapımı ya da günlük hazırlanmış olup olmadığı

Kullanılan malzemelerin açıkça belirtilmesi

Tatlının sunumunun sade ve dengeli olması

Uzmanlara göre restoranlarda en iyi seçenek genellikle şefin imza tatlıları veya o mutfağa özgü özel tarifler oluyor. Çünkü bu tatlılar çoğu zaman mutfakta taze hazırlanıyor.