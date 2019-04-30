Mynet Trend

Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 02:46 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Alınan bilgiye göre, Halıdere Kurtuluş ışıklar mevkisinde Eşref Demir'in (41) kullandığı 06 LYE 20 plakalı otomobil ile ana yola çıkan Zeynep Özçelik idaresindeki 41 H 0533 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Zeynep Özçelik ile araçta bulunan kızları Ayşenur (24) ve Elçin Sena Özçelik (10), diğer otomobilde sıkışan sürücü Eşref Demir (41) ile Mehmet Yakan (54) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılardan sürücüsü Demir ile aynı araçta bulunan Yakan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan Zeynep Özçelik Kocaeli Seka Devlet Hastanesi, Ayşenur ve Elçin Sena Özçelik ise Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yan yoldan ana yola çıkan Zeynep Özçelik idaresindeki otomobille Yalova istikametine seyreden Demir yönetimindeki aracın çarpışması yer alıyor. (AA)

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!
İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehirli mermiler ile birlikte yakalanmıştı! 'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!

'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!

İzmir'de kedi evini, içinde kedi varken yaktılar!

İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı: Çıngı

Türkiye'de ilk! Yerli üretim: Çıngı

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusu

Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.