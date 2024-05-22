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Gece yarısı nasıl yazılır? Gece yarısı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
15.05.2024 22:45
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Gece yarısı sözcüğü anlam değişikliğine uğramayan iki ayrı ifadeyi içerirken zaman belirten bir birleşik kelime olarak kullanılır. Bu birleşik kelimenin yazılı metinlerde hatalı olarak kullanıldığı örneklere rastlanır.

Gece yarısı nasıl yazılır? Gece yarısı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün doğru yazılışı üzerine bilgi edinilmesi için TDK onaylı bilgilerin incelenmesi gerekir. Bu bağlamda gece yarısı birleşik sözcüğünün doğru yazılışı da bu yapıdaki ifadelere yönelik olan kuralların sıralandığı TDK Yazım Kılavuzu’ndan yola çıkılarak belirtilmelidir. İki ayrı sözcükten oluştuğu görülen gece yarısı ifadesinin içerdiği kelimeler anlam değişikliğine uğramamıştır.

İçerdiği ikinci sözcük tamlanan eki alan ve zaman belirten gece yarısı ifadesinin yazılı metinlerde nasıl kullanılması gerektiği ise kolaylıkla açıklanabilir. Bu sözcüğün yapısı ve içerdiği kelimelerin anlamları göz önünde bulundurulduğu takdirde gece yarısı TDK onaylı yazılışını ortaya çıkaran kurallar kısa sürede öğrenilebilir.

Gece yarısı nasıl yazılır?

TDK Yazım Kılavuzu’nun birleşik kelimelere özgü olan iki ayrı kategorisi mevcuttur. Bu kategorilerden ilki bitişik, ikincisi ise ayrı olarak yazılan birleşik kelimelere yönelik bilgiler içerir. Söz edilen bu bilgiler kapsamında yer alan kurallar sayesinde 2 veya daha fazla kelimeden oluşan birleşik sözcüklerin hangi nedene bağlı olarak nasıl yazılması gerektiği öğrenilebilir.

Gece yarısı iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir ifade olduğu için birleşik kelimeler arasında yer alır. Ancak “Gece yarısı ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtı genellikle karıştırıldığı için bu ifadenin yazılı metinlerde hatalı olarak kullanıldığı durumlara rastlanır.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü ve Türkçe yazım kuralları kapsamındaki bilgilere göre “Gece yarısı bitişik mi yazılır?” sorusunun doğru yanıtı “hayır” şeklindedir. Çünkü gece ve yarı kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu birleşik yapıdaki ifadenin içerdiği sözcükler herhangi bir anlam değişikliğine uğramamıştır. Gece yarısı kelimesinin ayrı olarak yazılmasını gerektiren bir diğer kural ise zamanla alakalı olan birleşik sözcüklerin yazılı ve sözlü metinlerde bu şekilde kullanılmasıdır.

Yani hafta başı, bağ bozumu ve gün ortası sözcükleri gibi gece yarısı ifadesi de mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda TDK onaylı gece yarısı yazımı ile incelenen birleşik ifadenin yazılı metinlerdeki hatalı kullanımı aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Gece yarısı (doğru yazılışı)
  • Geceyarısı (yanlış yazılışı)

Gece yarısı TDK onaylı kullanımı nasıldır?

Bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi bu ifadenin hem yazılı hem de sözlü metinlerde hatasız bir şekilde kullanılmasını mümkün kılar. Birleşik sözcükler söz konusu olduğunda ise bu ifadelerin temelde ayrı mı bitişik mi yazıldığı sorgulanır. Gece yarısı doğru yazılışı da gece ve yarı kelimeleri arasında bir boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

Nitekim içerdiği ikinci ifadenin tamlanan eki aldığı görülen gece yarısı birleşik sözcüğü anlam değişikliğine uğramadığı söylenebilen iki ayrı kelimeden oluşmuştur. Dolayısıyla aynı zamanda zaman belirten bir birleşik kelime olan bu ifadenin mutlaka ayrı olarak yazılması gerekir.

Express


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