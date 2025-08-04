Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli... Maaşı bile belli oldu, Galatasaray detayı dikkat çekti!

Yeni sezon çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe'de çok ses getirecek bir hamle gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ancak burada bir türlü istediği ivmeyi yakalayamayan Kerem Aktürkoğlu'nu gündeme almıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Benfica, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi sonrası Kerem Aktürkoğlu ile devam etme kararı aldı. Ancak 26 yaşındaki milli futbolcu ile görüşen Fenerbahçe, transfer için anlaşma sağladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştı.

"MUTLAKA ALINSIN"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili “Mutlaka alınsın” raporu verdiği ortaya çıktı Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi, özel uçağıyla Kerem Aktükoğlu'nun transferini bitirmek için Portekiz’e gitme kararı verdi.

GALATASARAY'IN PAYI...

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin karından yüzde 10 kazanacak. Kerem Aktürkoğlu'yla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, oyuncuyu 25 Milyon €'luk satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ortaya çıktı. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu göndermeden önce kadrosuna yeni bir kanat oyuncu katmayı planlıyor.