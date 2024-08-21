Reha Muhtar'ın başına ne geldi? Gece yarısı olanları Nilüfer tek tek anlattı! 'Çocuk kaçırma' iddiasına son noktayı koydu

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar'ın gece yarısı evindeki merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ise bu olayların ardından 'Oğluma ulaşamıyorum' açıklamasını yapmıştı. Uğur, 'Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar.' Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Oğlumu alıkoymuş kızı karakola gidiyorum'' açıklamasıyla da dikkat çekti.

O GECE YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Ünlü şarkıcı Nilüfer ise tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozdu ve o gece yaşananları tek tek anlattı. Nilüfer; 'Dün sabah saat 09:00 gibi beni kızım aradı babasının düştüğünü yoğun bakıma kaldırıldığını ve entübe edildiğini söyledi' dedi.

Nilüfer kızının tüm bu durumlardan Poyraz'ın aramasıyla haberdar olduğunu dile getirdi. Ünlü isim açıklamalarına şöyle devam etti; 'babasının bu durumuna çok üzülen Ayşe Nazlı hemen hastaneye gitti. Kızım oraya gittiğinde Poyraz oradaymış. Çünkü gece saat 01:00 sularında Reha bey oğluyla birlikte yemekten dönerken yalısında olan bir merdivenden düşüyor ve o sırada solunumu duruyor ve Poyraz 14-15 yaşlarında. Evde başka kimse yok. Yandaki komşuya koşuyor ve yardım istiyor.

'TAMAMI İĞRENÇ BİR İFTİRADIR'

Gece 01:00 sularında Reha Muhtar hastaneye kaldırılıyor ve Poyraz o saatlerde orada. Öğlene doğru Ayşe hastaneye gidiyor. Poyraz eve gitmek isteyince onun ablası olarak onu evine götürdü ve gelen telefon üzerine Poyraz'ı yeniden hastaneye götürdü. Ben dört gündür Bodrum'dayım. Tüm olan bu. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Bunların tamamı iğrenç bir iftiradır' açıklamasını yaptı.

DENİZ UĞUR'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Aynı anlarda basın açıklaması yapan Deniz Uğur ise, "Bu insanın, 'Güvende tutulması ve yardım alması gerekiyor' diye iki yıldır her başvuruyu yaptım. Benim çocuklarım babalarının rahatsızlığından dolayı travma içindelerdi. Ya vefat ederse, bu travmayı kim iyileştirecek? Bunun hesabını kim verecek?" dedi.